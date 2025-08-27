A változásokhoz kell alkalmazkodnia a diplomáciának

A román külpolitikának kiszámíthatónak és koherensnek kell lennie, az ország biztonságára, gazdasági érdekeire és a külföldön élő románokra kell összpontosítania – mondta Nicușor Dan államfő tegnap, amikor Románia külképviseleti vezetőit fogadta az elnöki hivatalban.
A román diplomácia éves értekezlete alkalmából szervezett találkozón az elnök leszögezte: Románia külpolitikájában továbbra is az ország európai uniós, illetve NATO-tagsága, az Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnersége lesz a meghatározó, ugyanakkor a diplomáciának alkalmazkodnia kell ahhoz a nemzetközi helyzethez, amelyet egymásra rakódó válságok – az ukrajnai háború, a kiéleződő globális verseny, a hibrid háborúk – jellemeznek.
Nicușor Dan szerint a belügyek tekintetében Románia reformokra szorul, amelyeket a gazdaság újraindításának kell követnie. Stratégiai célkitűzésként említette Románia 2026 végére kitűzött csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD). „Az lesz az a pillanat, amikor Románia gazdasága – a jelenleg folyamatban lévő reformok bevezetése után – fellendülésnek indul. Versenyképes magánszektorunk van, és optimista vagyok, hogy sikerrel fogunk járni” – jelentette ki az államfő.
A külpolitikában Nicușor Dan szerint Romániának hangsúlyosabban kell az érdekeit érvényesítenie az Európai Unióban az új többéves pénzügyi keretéről szóló tárgyalásokon, az Egyesült Államokkal való stratégiai partnerség terén jobban ki kell aknáznia a gazdasági együttműködés lehetőségeit, NATO-tagként pedig védelmi beruházásokat kell eszközölnie, ugyanakkor a Bukaresti Kilencek jövő évi csúcstalálkozójának házigazdájaként fekete-tengeri érdekeltségét kell érvényesítenie.
Az elnök kitért arra, hogy a Moldovai Köztársaság továbbra is prioritás marad Románia számára, amelynek támogatnia kell a szomszédos ország európai uniós integrációs törekvéseit, de szállításügyi és energetikai kérdésekben is meg kell adnia neki a szükséges segítséget. Románia Ukrajna támogatását is folytatja, ezen a téren is együttműködik a nemzetközi partnerekkel – szögezte le az elnök.