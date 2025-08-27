Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A változásokhoz kell alkalmazkodnia a diplomáciának

2025. augusztus 27., szerda, Belföld

A román külpolitikának kiszámíthatónak és koherensnek kell lennie, az ország biztonságára, gazdasági érdekeire és a külföldön élő románokra kell összpontosítania – mondta Nicușor Dan államfő tegnap, amikor Románia külképviseleti vezetőit fogadta az elnöki hivatalban.

  Fotó: presidency.ro
    Fotó: presidency.ro

A román diplomácia éves értekezlete alkalmából szervezett találkozón az elnök leszögezte: Románia külpolitikájában továbbra is az ország európai uniós, illetve NATO-tagsága, az Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnersége lesz a meghatározó, ugyanakkor a diplomáciának alkalmazkodnia kell ahhoz a nemzetközi helyzethez, amelyet egymásra rakódó válságok – az ukrajnai háború, a kiéleződő globális verseny, a hibrid háborúk – jellemeznek.

Nicușor Dan szerint a belügyek tekintetében Románia reformokra szorul, amelyeket a gazdaság újraindításának kell követnie. Stratégiai célkitűzésként említette Románia 2026 végére kitűzött csatlakozását a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD). „Az lesz az a pillanat, amikor Románia gazdasága – a jelenleg folyamatban lévő reformok bevezetése után – fellendülésnek indul. Versenyképes magánszektorunk van, és optimista vagyok, hogy sikerrel fogunk járni” – jelentette ki az államfő.

A külpolitikában Nicușor Dan szerint Romániá­nak hangsúlyosabban kell az érdekeit érvényesítenie az Európai Unióban az új többéves pénzügyi keretéről szóló tárgyalásokon, az Egyesült Államokkal való stratégiai partnerség terén jobban ki kell aknáznia a gazdasági együttműködés lehetőségeit, NATO-tagként pedig védelmi beruházásokat kell eszközölnie, ugyanakkor a Bukaresti Kilencek jövő évi csúcstalálkozójának házigazdájaként fekete-tengeri érdekeltségét kell érvényesítenie.

Az elnök kitért arra, hogy a Moldovai Köztársaság továbbra is prioritás marad Románia számára, amelynek támogatnia kell a szomszédos ország európai uniós integrációs törekvéseit, de szállításügyi és energetikai kérdésekben is meg kell adnia neki a szükséges segítséget. Románia Ukrajna támogatását is folytatja, ezen a téren is együttműködik a nemzetközi partnerekkel – szögezte le az elnök.

