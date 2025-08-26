Hogyan lesz még kényelmesebb a terasz? /X/

A terasz minden ingatlan életében kiemelt szerepet tölt be. Kényelmesen élvezhetjük a friss levegőt, a természet közelségét és a kert látványát. A gyerekek is szeretik rendszeresen használni, játszani vagy éppen délután megpihenni a kanapén, de a felnőttek is ugyanúgy élvezni tudják ezt a teret.

Nem maradhat ki az okos teraszárnyékoló

A napsütés azonban gyakran kihívást okoz, amikor közvetlenül odavág a napfény, nem feltétlenül lehet megmaradni a kinti térben. Az ÁlomTerasz télikert terasz megfelelő kialakításában is tud segíteni.

Van, aki egész évben használni akarja ezt a külső részt, ilyenkor viszont nem mindegy, hogy végül melyik árnyékolási módszer mellett tesszük le a voksunkat. Többféle típus is létezik, így alaposan át kell gondolni a választást.

Az okos teraszárnyékolók legnagyobb előnye, hogy a kezelésük is nagyon egyszerű. Nem kell rohangálni, külön állítani a napernyőt vagy éppen a ponyvával bajlódni. Egyetlen mozdulat az egész és hangtalanul teszi a dolgát az árnyékoló.

Ez történhet egy fali vezérlő, távirányító vagy okostelefonos alkalmazás segítségével is. Egy modern motoros, úgynevezett screen árnyékoló vagy szabályozható bioklimatikus pergola minden elvárásunkat teljesíteni fogja. Modern családi ház télikertje, vidéki veranda vagy minimalista stílusú városi terasz? Mindegyik megoldható.

Akár automatizálni is lehet a működésüket, ha szél-, eső- és fényérzékelővel látjuk el őket, így még akkor sem kell aggódni, ha nincs a közelben a távirányító, vezérlő vagy nem vagyunk otthon. A napsugarakat kiválón szűrik, mégse takarják el teljesen a kilátást, a bioklimatikus pergoláknál pedig a lamellák dőlésszögén lehet állítani, igazítani az aktuális időjáráshoz vagy éppen a hangulatunkhoz.

Egy egységes, letisztult megjelenést fog kapni a terasz, amit hosszú évtizedeken keresztül lehet használni bármilyen probléma nélkül.

A karbantartás miatt sem kell aggódni

Ugyan egy modern, motoros teraszárnyékoló drága befektetésnek tűnhet, hosszú távon sokkal jobban megéri, mint az olcsóbb, gyengébb minőségű megoldás. A teraszárnyékolók ugyanis prémiumanyagból készülnek, így hosszú éveken át megbízhatóan fognak működni, nem kell amiatt aggódni, hogy egy kisebb vihar teljesen tönkreteszi vagy szerelőt kell hívni.

Az otthonunk energiafelhasználására is kedvezően hat, nyáron jelentősen csökkenti a belső terek felmelegedését, kevesebbet fog a klíma dolgozni, és még akár napelemet is lehet rögzíteni az árnyékoló dobjára.

A viharok sem jelentenek kihívást

Egy hagyományos napellenző vagy napernyő nem fogja kibírni a napjainkban tapasztalható viharokat. Ezzel szemben egy motoros screen árnyékoló például a 65 km/h szelet könnyedén kibírja, de ennél erősebbet is.

Természetesen ha extrém körülmények közelednek, érdemes felhúzni az árnyékolót, de pont ezért lehet őket érzékelőkkel felszerelni, hogy automatikusan reagáljanak az időjárásra. (X)