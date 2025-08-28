Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Korszerű lőporgyárat építenek Háromszék szomszédságában

2025. augusztus 28., csütörtök, Belföld

A világ legmodernebb lőporgyárát építi meg a Brassó megyei Viktóriavárosban a román állam a Rheinmetall német fegyvergyártó vállalattal partnerségben – jelentette be a gazdasági minisztérium.

    Fotó: Facebook / Radu Miruţă

Az 535 millió eurós beruházás keretszerződését tegnap véglegesítették Németországban. A dokumentumot a román állam képviseletében Radu Miruţă gazdasági miniszter írta alá. A ceremónián jelen volt a Rheinmetall vezérigazgatója, Armin Papperger, Mark Rutte NATO-főtitkár, Boris Pistorius német védelmi miniszter, valamint Rumen Radem bolgár elnök is.

A szaktárca közleménye szerint a szerdai eseményt „több héten át tartó intenzív tárgyalások és komoly munka” előzte meg. „Ma bebizonyítottuk, hogy ha korrekt módon és határozottan tárgyalunk, a mások által lehetetlennek tartott változtatások is kivitelezhetők” – idézték a közleményben Radu Miruţăt.

A miniszter szerint a tárgyalások újraindításával sikerült elérni, hogy Romániának legyen vétójoga a fontosabb döntésekben, és kieszközölték a román beszállítók bevonásának kötelezővé tételét is. „A szerződés korábbi változatához képest a tárgyalások eredményeként a román állam több mint 93 millió eurót takarított meg” – tették hozzá. A miniszter megköszönte az elnöki hivatal és a kormányfő támogatását, valamint fejlesztési kérdésekben illetékes tanácsadója, Remus Cotuţ segítségét.

A lőporgyár építését jövő évben kezdik el, és három éven át tartanak a munkálatok. A beruházással a becslések szerint 700 új munkahely létesül.

