Labdarúgás, 2. LigaA sepsiszentgyörgyi csapat megszenvedett a sereghajtó ellen

2025. augusztus 31., vasárnap, Sport

A továbbra sem túl meggyőző játékkal előrukkoló Sepsi OSK begyűjtötte a három pontot a másodosztályú labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában. Ovidiu Burcă legénysége szombaton hazai pályán 1–0-ra győzött a sereghajtó Szatmárnémeti Olimpia ellen. A piros-fehér mezesek nyolc nap alatt zsinórban harmadszor nyertek kapott gól nélkül, a bajnoki szünetet pedig a táblázat tizedik helyén töltik.

    Fotók: Facebook / Sepsi OSK

Lendületesen kezdett a háromszéki csapat, mégis a vendégek jártak közel a gólszerzéshez, a 14. percben Vadim Calugher fejesét Bogdan Ungureanu bravúrral szögletre tolta. A folytatásban kiegyenlítődött a játék, kisvártatva ismét a partiumi együttes veszélyeztetett, Davide Popșa közelről kevéssel a jobb alsó mellé továbbított. Fél óra elteltével a labdát többet birtokló házigazdák is helyzetbe kerültek, Fábio Vianna fejese elszállt a kapu felett, nem sokkal később pedig Dimitri Oberlin bólintott a hálóba, azonban a játékvezető szerint a találatot lesállás előzte meg. A Sepsi OSK a szünetet követően hamar előnybe került, a 49. percben Cosmin Matei kiugratása után Oberlin a kapus mellett a bal alsóba lőtt (1–0). Ezt követően rögtön válaszolhatott volna a szatmárnémeti alakulat, viszont Alin Văsălie kísérletét a hazai hálóőr kiütötte. A hátralévő időben többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, aztán a székelyföldi gárda a ráadásában ismét betalálhatott volna, ellenben a piros-fehér mezben bemutatkozó montenegrói csatár, Boris Cmiljanić és Batzula Hunor lehetősége is elkerülte a jobb alsó sarkot, így maradt az 1–0. Ezzel a sikerrel a sepsiszentgyörgyi csapat már csak két ponttal van lemaradva a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helytől.

 

 

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 5. forduló: Sepsi OSK–Szatmárnémeti Olimpia 1–0 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 2120 néző. Vezette: Dan Ștefan Buzărnescu (Craiova). Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Dobrosavlevici, Vianna, Cîmpean, Nešković (Păun, 52.), Oberlin, Matei (Batzula, 67.), Oroian (Cmiljanić, 46.), Ghimfus (Nistor, 81.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Szatmárnémeti: Deáky – Aioanei, Diomande, Copaci, Oanea, Pintér, Popșa (Donca, 83.), Calugher (Danu, 60.), Văsălie (Mustacă, 52.), Magyari, Torvund. Vezetőedző: Ritli Zoltán. Gólszerző: Oberlin (49.). Sárga lap: Păun (74.), Dobrosavlevici (85.), illetve Popșa (53.), Oanea (73.), Pintér (88.).

Eredmények, ötödik forduló: CS Afumați–FC Metalul Buzău 0–2, Jászvásári Poli–CSM Slatina 1–1, CS Tunari–FC Voluntari 2–1, Concordia Chiajna–Gloria Beszterce 2–0, Resicabányai CSM–Ceahlăul Piatra Neamț 0–2, Marosvásárhelyi ASA–FC Câmpulung Muscel 3–0, Nagyváradi FC Bihar–Bukaresti Steaua 4–2.

A táblázat:

1. Marosvásárhely      4          1          0          13–3    13

2. Nagyvárad               4          0          1          13–7    12

3. Concordia                3          1          1          14–5    10

4. Steaua                      3          1          1          11–7    10

5. Corvinul                   3          1          0            4–0    10

6. Voluntari                  3          1          1            5–3    10

7. Ceahlăul                  3          1          1            7–9    10

8. Resicabánya           3          0          2          13–6      9

9. Jászvásár                 2          2          1            6–3      8

10. Sepsi OSK             2          2          1            4–3      8

11. Târgovişte             2          1          1            8–5      7

12. Metalul                  2          1          2            6–5      7

13. Afumaţi                 2          1          2            6–6      7

14. Tunari                    1          2          2            7–9      5

15. Bacău                    1          1          2            6–7      4

16. Dinamo                 1          1          2            4–7      4

17. Újszentes              1          0          3            7–10    3

18. Beszterce              0          3          2            3–8      3

19. Câmpulung           1          0          4            4–16    3

20. Slatina                    0          2          3            3–7      2

21. Sellenberk             0          0          4            2–9      0

22. Szatmárnémeti     0          0          5            4–15    0

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság két hétig szünetel, ezt követően a sepsiszentgyörgyi együttes szeptember 13-án az Újszentesi SK vendégeként játszik, majd szeptember 20-án az FC Câmpulung Muscel látogat a Sepsi Duna Arénába.

 

Visszatér a horvát játékos

Az élvonalban szereplő Unirea Slobozia még csütörtökön nyilvánosságra hozta, hogy a 37 éves Adnan Aganović közös megegyezéssel távozik Ialomița megyéből, ahol 40 mérkőzésen három gólt és hat asszisztot jegyzett. A Sepsi OSK várhatóan hétfőn hivatalosan bejelenti, hogy a közönségkedvenc egy év után visszatér Háromszékre. A horvát középpályás 2020 augusztus és 2024 júliusa között minden sorozatot figyelembe véve 156 találkozón öltötte magára a piros-fehér mezt, 14 találatot szerzett és 16 alkalommal az előkészítő szerepében jeleskedett. A tapasztalt labdarúgó a székelyföldi együttessel két Román Kupát és két Szuperkupát nyert.

