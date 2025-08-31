A továbbra sem túl meggyőző játékkal előrukkoló Sepsi OSK begyűjtötte a három pontot a másodosztályú labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában. Ovidiu Burcă legénysége szombaton hazai pályán 1–0-ra győzött a sereghajtó Szatmárnémeti Olimpia ellen. A piros-fehér mezesek nyolc nap alatt zsinórban harmadszor nyertek kapott gól nélkül, a bajnoki szünetet pedig a táblázat tizedik helyén töltik.

Lendületesen kezdett a háromszéki csapat, mégis a vendégek jártak közel a gólszerzéshez, a 14. percben Vadim Calugher fejesét Bogdan Ungureanu bravúrral szögletre tolta. A folytatásban kiegyenlítődött a játék, kisvártatva ismét a partiumi együttes veszélyeztetett, Davide Popșa közelről kevéssel a jobb alsó mellé továbbított. Fél óra elteltével a labdát többet birtokló házigazdák is helyzetbe kerültek, Fábio Vianna fejese elszállt a kapu felett, nem sokkal később pedig Dimitri Oberlin bólintott a hálóba, azonban a játékvezető szerint a találatot lesállás előzte meg. A Sepsi OSK a szünetet követően hamar előnybe került, a 49. percben Cosmin Matei kiugratása után Oberlin a kapus mellett a bal alsóba lőtt (1–0). Ezt követően rögtön válaszolhatott volna a szatmárnémeti alakulat, viszont Alin Văsălie kísérletét a hazai hálóőr kiütötte. A hátralévő időben többnyire a mezőnyben zajlott a küzdelem, aztán a székelyföldi gárda a ráadásában ismét betalálhatott volna, ellenben a piros-fehér mezben bemutatkozó montenegrói csatár, Boris Cmiljanić és Batzula Hunor lehetősége is elkerülte a jobb alsó sarkot, így maradt az 1–0. Ezzel a sikerrel a sepsiszentgyörgyi csapat már csak két ponttal van lemaradva a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helytől.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 5. forduló: Sepsi OSK–Szatmárnémeti Olimpia 1–0 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi Duna Aréna, 2120 néző. Vezette: Dan Ștefan Buzărnescu (Craiova). Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm, Dobrosavlevici, Vianna, Cîmpean, Nešković (Păun, 52.), Oberlin, Matei (Batzula, 67.), Oroian (Cmiljanić, 46.), Ghimfus (Nistor, 81.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Szatmárnémeti: Deáky – Aioanei, Diomande, Copaci, Oanea, Pintér, Popșa (Donca, 83.), Calugher (Danu, 60.), Văsălie (Mustacă, 52.), Magyari, Torvund. Vezetőedző: Ritli Zoltán. Gólszerző: Oberlin (49.). Sárga lap: Păun (74.), Dobrosavlevici (85.), illetve Popșa (53.), Oanea (73.), Pintér (88.).

Eredmények, ötödik forduló: CS Afumați–FC Metalul Buzău 0–2, Jászvásári Poli–CSM Slatina 1–1, CS Tunari–FC Voluntari 2–1, Concordia Chiajna–Gloria Beszterce 2–0, Resicabányai CSM–Ceahlăul Piatra Neamț 0–2, Marosvásárhelyi ASA–FC Câmpulung Muscel 3–0, Nagyváradi FC Bihar–Bukaresti Steaua 4–2.

A táblázat:

1. Marosvásárhely 4 1 0 13–3 13

2. Nagyvárad 4 0 1 13–7 12

3. Concordia 3 1 1 14–5 10

4. Steaua 3 1 1 11–7 10

5. Corvinul 3 1 0 4–0 10

6. Voluntari 3 1 1 5–3 10

7. Ceahlăul 3 1 1 7–9 10

8. Resicabánya 3 0 2 13–6 9

9. Jászvásár 2 2 1 6–3 8

10. Sepsi OSK 2 2 1 4–3 8

11. Târgovişte 2 1 1 8–5 7

12. Metalul 2 1 2 6–5 7

13. Afumaţi 2 1 2 6–6 7

14. Tunari 1 2 2 7–9 5

15. Bacău 1 1 2 6–7 4

16. Dinamo 1 1 2 4–7 4

17. Újszentes 1 0 3 7–10 3

18. Beszterce 0 3 2 3–8 3

19. Câmpulung 1 0 4 4–16 3

20. Slatina 0 2 3 3–7 2

21. Sellenberk 0 0 4 2–9 0

22. Szatmárnémeti 0 0 5 4–15 0

A másodosztályú labdarúgó-bajnokság két hétig szünetel, ezt követően a sepsiszentgyörgyi együttes szeptember 13-án az Újszentesi SK vendégeként játszik, majd szeptember 20-án az FC Câmpulung Muscel látogat a Sepsi Duna Arénába.

Visszatér a horvát játékos

Az élvonalban szereplő Unirea Slobozia még csütörtökön nyilvánosságra hozta, hogy a 37 éves Adnan Aganović közös megegyezéssel távozik Ialomița megyéből, ahol 40 mérkőzésen három gólt és hat asszisztot jegyzett. A Sepsi OSK várhatóan hétfőn hivatalosan bejelenti, hogy a közönségkedvenc egy év után visszatér Háromszékre. A horvát középpályás 2020 augusztus és 2024 júliusa között minden sorozatot figyelembe véve 156 találkozón öltötte magára a piros-fehér mezt, 14 találatot szerzett és 16 alkalommal az előkészítő szerepében jeleskedett. A tapasztalt labdarúgó a székelyföldi együttessel két Román Kupát és két Szuperkupát nyert.