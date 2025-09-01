Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
LabdarúgásOtthon kezd a Ferencváros

2025. szeptember 1., hétfő, Sport

Pénteken Monacóban kisorsolták az Európa-liga és a Konferencia Liga főtáblájának párosításait. A Ferencváros, az FCSB és az Universitatea Craiova is megismerte ellenfeleit az európai kupasorozatokban: előbbi otthon, utóbbi kettő idegenben kezd. Az El fináléját május 20-án Isztambulban, míg a KL döntőjét május 27-én Lipcsében rendezik.

  • Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club
    Fotó: Facebook / Ferencvárosi Torna Club

Az Európa-ligában a klubok mind a négy kalapból két ellenfelet kaptak, egyikkel otthon, a másikkal idegenben találkoznak a nyolcfordulós alapszakasz során. A Konferencia Ligában az együttesek mind a hat kalapból egy riválist kaptak, hárommal otthon, hárommal idegenben csatáznak a hatfordulós alapszakaszban. Mindkét kupasorozatban az első nyolc közvetlenül a nyolcaddöntőben folytatja, a 9–24. helyezettek pedig oda-vissza vágó párharcban vívnak meg a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 gárda kiesik.

A magyar bajnok hazai környezetben játszik a skót Rangers FC, a cseh FC Viktoria Plzeň, a bolgár PFK Ludogorec Razgrad és a görög Panathinaikosz alakulatával, míg idegenben lép pályára az osztrák Red Bull Salzburg, a török Fenerbahçe, az angol Nottingham Forest és a belga KRC Genk ellen.

A román bajnok saját közönsége előtt fogadja a holland Feyenoord, a török Fener­bahçe, a svájci BSC Young Boys és az olasz Bologna csapatát, valamint a horvát GNK Dinamo Zagreb, a szerb FK Crvena zvezda, a svájci FC Basel és a holland Go Ahead Eagles otthonában küzdhet a pontokért.

A SuperLiga előző idényében bronzérmes, jelenleg listavezető Universitatea Craiova ellenfele hazai pályán a cseh Sparta Praha, a német FSV Mainz és az örmény FC Noah lesz, míg vendégként lép pályára az osztrák SK Rapid Wien, a görög AEK Athens és a lengyel Raków Częstochowa ellen.

Az Európa-liga csoportköre szeptember 24-én és 25-én rajtol, a további játéknapokra október 2-án és  23-án, november 6-án és 27-én, december 11-én, valamint január 22-én és 29-én kerül sor. A Konferencia Liga csoportköre október 2-án kezdődik, a további játéknapokat október 23-án, november 6-án és 27-én, illetve december 11-én és 18-án rendezik. (miska)

