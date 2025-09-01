Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. szeptember 1., hétfő, Szabadidő

Hozzávalók: 25 dkg tagliatelle, 2 kis cukkini, 2 nagy paradicsom, 4 cikk fokhagyma, 2 dl csontlé, 2 tojássárgája, 2 evőkanál olívaolaj, só, bors, illetve parmezán, a tálaláshoz.

Elkészítése. A paradicsomok tetejét kereszt alakban bevágjuk, forró vízzel leforrázzuk, meghámozzuk, majd kockára vágjuk – felhasználásig félretesszük. Az olívaolajon megdinszteljük az apróra vágott fokhagymát, hozzáadjuk a felkockázott cukkinit, majd addig pároljuk, amíg üvegesedni kezd. Ekkor beletesszük a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, beletöltjük a csontlevet, és összerotyogtatjuk. Ezzel párhuzamosan lobogó, sós vízben al dentére főzzük a tagliatellét, majd a zöldséges raguhoz adjuk és összeforgatjuk. Néhány percig együtt főzzük a tésztával a ragut, majd a tűzről levéve belekeverjük a tojássárgájákat is. A könnyű, de laktató ételt parmezánnal megszórva tálaljuk.

Elkészítési idő: 20 perc

Mennyiség: 4 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Hozzászólások
Emlékezés gróf Mikó Imrére
A Kovásznai Városnapok keretében szeptember 3-án, szerdán 18 órakor a kovásznai Csoma-emlékközpontban bemutatják Hegedűs Imre János Toronyember fekete utakon című kötetét. A Budapesten élő, székelyföldi származású író gróf Mikó Imre életét dolgozza fel regényes formában. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Lepp-Gazdag József lesz. A könyvbemutatót dedikálás zárja, a rendezvény minden érdeklődő számára nyitott.
