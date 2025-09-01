Elkészítése. A paradicsomok tetejét kereszt alakban bevágjuk, forró vízzel leforrázzuk, meghámozzuk, majd kockára vágjuk – felhasználásig félretesszük. Az olívaolajon megdinszteljük az apróra vágott fokhagymát, hozzáadjuk a felkockázott cukkinit, majd addig pároljuk, amíg üvegesedni kezd. Ekkor beletesszük a paradicsomot, sózzuk, borsozzuk, beletöltjük a csontlevet, és összerotyogtatjuk. Ezzel párhuzamosan lobogó, sós vízben al dentére főzzük a tagliatellét, majd a zöldséges raguhoz adjuk és összeforgatjuk. Néhány percig együtt főzzük a tésztával a ragut, majd a tűzről levéve belekeverjük a tojássárgájákat is. A könnyű, de laktató ételt parmezánnal megszórva tálaljuk.

Elkészítési idő: 20 perc

Mennyiség: 4 személy

