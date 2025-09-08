Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Kiállnak a szászrégeni polgármester mellett

2025. szeptember 8., hétfő, Belföld

Az RMDSZ Maros megyei szervezete kiáll Szászrégen polgármestere mellett, aki ellen hivatali visszaélés miatt emelt vádat a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) – tudatta a területi szervezet szombaton Facebook-oldalán.

  • Fotó: Facebook / RMDSZ Maros
    Fotó: Facebook / RMDSZ Maros

„Kiállunk Márk Endre mellett, hiszünk ártatlanságában, és bízunk benne, hogy az igazságszolgáltatás becsületesen és gyorsan végez majd a kivizsgálással” – írta az RMDSZ Maros megyei szervezete.
A mintegy ötszázalékos magyarságával szórványnak számító Szászrégen RMDSZ-es polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a DNA pénteken hivatali visszaélés miatt emelt vádat ellene. A bejegyzés szerint az ügyészek azt kifogásolják, hogy 2021-ben polgármesterként úgy szerződött le jogi szolgáltatásokra 6000 lej értékben, hogy előtte nem kérte a helyi önkormányzati testület beleegyezését. Az elöljáró szerint a továbbiakban a bíróság dönti el, hogy szükség volt-e a tanácsi határozatra.

Márk Endre közölte: hisz az ártatlanságában és az igazságszolgáltatásban. Azt is hozzátette, hogy polgármesteri mandátumát a továbbiakban is felelősséggel fogja betölteni, annak a közösségnek az érdekeit szem előtt tartva, amelyet képvisel.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „Márk Endre munkájával, alázatával és elhivatottságával nemcsak a várost, hanem a közösséget is építi”. Szerintük az elöljáró hiteles vezető, aki románnak és magyarnak egyaránt példát mutat.

Márk Endrét 2020-ban választották Szászrégen polgármesterévé, jelenleg a második polgármesteri mandátumát tölti.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-09-08 08:00 Cikk megjelenítése: 275 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 237
szavazógép
2025-09-08: Belföld - :

„Minden magyar oktatási intézmény kincs”

Magyarország kormánya és az egész magyar nemzet elkötelezett a határon túli magyar bölcsődék, óvodák, iskolák támogatása mellett, számukra minden magyar oktatási intézmény kincs, amelyet óvni és erősíteni kell – hangsúlyozta Balatoni Katalin magyar miniszterelnöki biztos szombaton Kolozsváron, a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén.
2025-09-08: Belföld - :

Újabb „bozgorozás” és eljárás

Újabb magyar személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő „bozgornak” nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert az magyarul beszélt az utcán.
rel="noreferrer"