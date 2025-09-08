Kiállnak a szászrégeni polgármester mellett

Az RMDSZ Maros megyei szervezete kiáll Szászrégen polgármestere mellett, aki ellen hivatali visszaélés miatt emelt vádat a román korrupcióellenes ügyészség (DNA) – tudatta a területi szervezet szombaton Facebook-oldalán.

„Kiállunk Márk Endre mellett, hiszünk ártatlanságában, és bízunk benne, hogy az igazságszolgáltatás becsületesen és gyorsan végez majd a kivizsgálással” – írta az RMDSZ Maros megyei szervezete.

A mintegy ötszázalékos magyarságával szórványnak számító Szászrégen RMDSZ-es polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a DNA pénteken hivatali visszaélés miatt emelt vádat ellene. A bejegyzés szerint az ügyészek azt kifogásolják, hogy 2021-ben polgármesterként úgy szerződött le jogi szolgáltatásokra 6000 lej értékben, hogy előtte nem kérte a helyi önkormányzati testület beleegyezését. Az elöljáró szerint a továbbiakban a bíróság dönti el, hogy szükség volt-e a tanácsi határozatra.

Márk Endre közölte: hisz az ártatlanságában és az igazságszolgáltatásban. Azt is hozzátette, hogy polgármesteri mandátumát a továbbiakban is felelősséggel fogja betölteni, annak a közösségnek az érdekeit szem előtt tartva, amelyet képvisel.

Az RMDSZ Maros megyei szervezete bejegyzésében hangsúlyozta, hogy „Márk Endre munkájával, alázatával és elhivatottságával nemcsak a várost, hanem a közösséget is építi”. Szerintük az elöljáró hiteles vezető, aki románnak és magyarnak egyaránt példát mutat.

Márk Endrét 2020-ban választották Szászrégen polgármesterévé, jelenleg a második polgármesteri mandátumát tölti.