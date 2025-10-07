Spontán sztrájk

Az Energie Oltenia szakszervezet elnöke, Gabriel Căldăruşe szerint rendkívül nagy az elégedetlenség az alkalmazottak körében a vállalat bezárására megszabott határidő körüli bizonytalanság miatt. „Várunk egy közleményt az energiaügyi minisztérium részéről az újratárgyalási lehetőségekről, arról, hogy mi a terv a következő időszakra” – fogalmazott. Bogdan-Gruia Ivan energiaügyi miniszter tegnap azt nyilatkozta, hogy ma Brüsszelbe utazik, és vélhetően lezárják a tárgyalásokat az EB illetékeseivel a szénerőművek bezárásának elhalasztásáról. Az Olténiai Energetikai Komplexum bezárása esetén Romániának energiaválsággal kell szembenéznie.