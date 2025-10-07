Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Spontán sztrájk

2025. október 7., kedd, Belföld

Spontán sztrájkot tartott tegnap az Olténiai Energetikai Komplexum mintegy 200 alkalmazottja. A tüntetők a vállalat székhelye előtt gyűltek össze.

  • Képernyőfelvétel
    Képernyőfelvétel

Az Energie Oltenia szakszervezet elnöke, Gabriel Căldăruşe szerint rendkívül nagy az elégedetlenség az alkalmazottak körében a vállalat bezárására megszabott határidő körüli bizonytalanság miatt. „Várunk egy közleményt az energiaügyi minisztérium részéről az újratárgyalási lehetőségekről, arról, hogy mi a terv a következő időszakra” – fogalmazott. Bogdan-Gruia Ivan energiaügyi miniszter tegnap azt nyilatkozta, hogy ma Brüsszelbe utazik, és vélhetően lezárják a tárgyalásokat az EB illetékeseivel a szénerőművek bezárásának elhalasztásáról. Az Olténiai Energetikai Komplexum bezárása esetén Romániának energiaválsággal kell szembenéznie.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-07 08:00 Cikk megjelenítése: 225 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 790
szavazógép
2025-10-07: Belföld - :

Şoşoacăt kihallgatták

Megjelent tegnap a legfőbb ügyészség bukaresti székhelyén Diana Şoşoacă európai parlamenti képviselő, hogy kihallgassák abban az ügyben, amelyben egyebek mellett legionárius propagandával gyanúsítják.
2025-10-07: Belföld - :

„Oroszország tesztel”

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a Romániában és más kelet-európai országokban történt drónincidensekkel Oroszország teszteli a régió államainak védelmi képességeit, és a társadalom polarizálására törekszik.
rel="noreferrer"