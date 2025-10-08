Leépítés a készruhagyárakban

Gazdasági okok, a megrendelések hiánya, a termelés leállítása áll az elbocsátások mögött, utóbbi az Olt Textilgyár esetében – magyarázta tegnap lapuk érdeklődésére Kelemen Tibor, a megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség vezetője. Elmondta, a sepsiszentgyörgyi gyártól 55 dolgozót küldenek el, a folyamat várhatóan november közepén zárul le, ezt megelőzően az ügynökség képviselői október 23-án találkoznak az érintettekkel, és tájékoztatják őket a következő időszakban igénybe vehető lehetőségekről. Az igazgató szerint szakképzetlen munkások, váltásvezetők, a termelésben dolgozók, karbantartók, raktárnok és mérnök, illetve néhány, az adminisztrációban dolgozó tisztviselő marad munka nélkül, mi­után a gyár már nem tudja fenntartani tevékenysé­güket.

A Secuiana Rt. közel hatszáz alkalmazottjából 91-től válik meg, számukra ma tartanak tájékoztató megbeszélést a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség képviselői. Kelemen Tibor rámutatott, jogaikat ismertetik, ugyanakkor arra is felhívják figyelmüket, milyen fontos iratokat, igazolásokat gyűjtsenek be a következő időszakban, amelyekre a továbbiakban biztosan szükségük lesz. „Néhol megszűnik a humánerőforrásmenedzsment-osztály is, utólag nehéz beszerezni egy-egy dokumentumot, holott azok elengedhetetlenek lesznek, például a nyugdíjazáskor” – fejtette ki az igazgató. Hozzátette, a Secuiana Rt.-nél október 16-tól szűnik meg a leépítés által érintett dolgozók munkaviszonya.

Kelemen Tibor felvetésünkre elmondta, van még olyan vállalkozás a megyében, ahol keresik a textilipari tapasztalattal rendelkező, varrni tudó munkásokat, Sepsiszentgyörgyön a felfújható játékokat és egyéb műszaki termékeket gyártó Airquee mellett az Autoliv is munkatársakat toboroz.