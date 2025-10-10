Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Magyar kulturális intézményeket támogatnak

2025. október 10., péntek, Belföld

Erdélyi és partiumi magyar kulturális intézmények kapnak kormánytámogatást, a fejlesztési minisztérium által javasolt összegeket tegnapi ülésén hagyta jóvá a kormány – tájékoztatott az RMDSZ sajtószolgálata.

  • Jelenet a Tamási Áron Színház Chicago című előadásából. Barabás Zsolt felvétele
    Jelenet a Tamási Áron Színház Chicago című előadásából. Barabás Zsolt felvétele

A közlemény szerint a kormány a Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési, közigazgatási és közmunkákért felelős miniszter vezette szaktárca javaslatára részesítette támogatásban az önkormányzati fenntartású kulturális intézményeket.

„A helyi jövedelemadóból befolyó összegek két százalékát olyan önkormányzati fenntartású előadó-művészeti intézmények működtetésére és fejlesztésére fordítjuk, amelyek nem részesülnek állami finanszírozásban. Színházak, bábszínházak és néptáncegyüttesek működését segítjük ezzel a támogatással” – idézte az RMDSZ közleménye Cseke Attilát.

A szaktárca javaslata alapján 74 előadó-művészeti intézmény részesül összesen 168 millió lej értékű finanszírozásban. A támogatás főként a székelyföldi kulturális intézményeknek jelent segítséget, melyeket a megyei és helyi önkormányzatok tartanak fenn.

A magyar kulturális intézmények közül a legnagyobb támogatásban (2,9 millió lej) a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház részesül, míg a Szatmárnémeti Északi Színház és annak Harag György Társulata 2,5 millió lejt kap. A partiumi kulturális intézmények közül pénzt kap még a nagyváradi Szigligeti Színház és a Nagybányai Városi Színház.

A székelyföldi színházak is részesülnek a kormánypénzből, a legnagyobb összeget (1,2 millió lejt) a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház kapja. Har­gita megyében a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház is kap állami segítséget.

A kormánytámogatás a kolozsvári és temesvári bábszínházakra, valamint táncszínházakra és egyesületekre is kiterjed: a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, a Háromszék Táncszínház, az Udvarhely Néptáncműhely, valamint a Hargita Székely Néptáncszínház is részesül belőle. A bukaresti kormány döntése révén a visszaosztott összegből az aradi, nagyváradi, brassói, kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyszebeni és temesvári filharmóniák és a brassói opera is jogosult támogatásra.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-10 08:00 Cikk megjelenítése: 160 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 894
szavazógép
2025-10-10: Közélet - :

38 arany- és gyémántlakodalmas párt köszöntöttek (Fél évszázad jóban-rosszban – Önkormányzati szemle)

Sepsiszentgyörgy Önkormányzatának egyik legbensőségesebb ünnepe az aranylakodalmasok köszöntése, amelyen felemelő pillanatokból idén sem volt hiány. 
2025-10-10: Belföld - :

Kelemen Hunor: Közösség nélkül nem lehet sikeresen politizálni

Közösség nélkül nincs jövő, nem lehet sikeres politikát folytatni, és az RMDSZ programja tartalmazza a szülőföldön való boldogulás vízióját, ezen nem kívánnak módosítani, most a stratégiai irányadás a fontos a következő két évre – összegezte Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a szövetség 17. kongresszusának feladatát.
rel="noreferrer"