Magyar kulturális intézményeket támogatnak

Erdélyi és partiumi magyar kulturális intézmények kapnak kormánytámogatást, a fejlesztési minisztérium által javasolt összegeket tegnapi ülésén hagyta jóvá a kormány – tájékoztatott az RMDSZ sajtószolgálata.

A közlemény szerint a kormány a Cseke Attila RMDSZ-es fejlesztési, közigazgatási és közmunkákért felelős miniszter vezette szaktárca javaslatára részesítette támogatásban az önkormányzati fenntartású kulturális intézményeket.

„A helyi jövedelemadóból befolyó összegek két százalékát olyan önkormányzati fenntartású előadó-művészeti intézmények működtetésére és fejlesztésére fordítjuk, amelyek nem részesülnek állami finanszírozásban. Színházak, bábszínházak és néptáncegyüttesek működését segítjük ezzel a támogatással” – idézte az RMDSZ közleménye Cseke Attilát.

A szaktárca javaslata alapján 74 előadó-művészeti intézmény részesül összesen 168 millió lej értékű finanszírozásban. A támogatás főként a székelyföldi kulturális intézményeknek jelent segítséget, melyeket a megyei és helyi önkormányzatok tartanak fenn.

A magyar kulturális intézmények közül a legnagyobb támogatásban (2,9 millió lej) a temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház részesül, míg a Szatmárnémeti Északi Színház és annak Harag György Társulata 2,5 millió lejt kap. A partiumi kulturális intézmények közül pénzt kap még a nagyváradi Szigligeti Színház és a Nagybányai Városi Színház.

A székelyföldi színházak is részesülnek a kormánypénzből, a legnagyobb összeget (1,2 millió lejt) a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház kapja. Har­gita megyében a Csíki Játékszín, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház is kap állami segítséget.

A kormánytámogatás a kolozsvári és temesvári bábszínházakra, valamint táncszínházakra és egyesületekre is kiterjed: a nyárádszeredai Bekecs Néptáncegyüttes, a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház, a Háromszék Táncszínház, az Udvarhely Néptáncműhely, valamint a Hargita Székely Néptáncszínház is részesül belőle. A bukaresti kormány döntése révén a visszaosztott összegből az aradi, nagyváradi, brassói, kolozsvári, marosvásárhelyi, nagyszebeni és temesvári filharmóniák és a brassói opera is jogosult támogatásra.