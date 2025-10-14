Színház UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház ma 10 és 12, valamint október 15-én 10 és 18 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermében Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című regénye nyomán készült előadását játssza Nagy Norbert rendezésében.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: ma 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba, rendező: Bocsárdi László.

VENDÉGJÁTÉK. Október 16-án, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban Maciej Kuźmiński: A négy évszak című produkcióját játssza Magyarország egyik legrégebbi táncszínháza, a Közép-Európa Táncszínház hét táncosból álló társulata. A vendégjáték a Beyond Front@: Bridging Periphery Creative Europe 2023–2026 projekt keretében látható.

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában (telefon: 0267 312 104 és 0728 083 336) vásárolhatók.

XX. Dénes István Emléktúra

A baróti Elveszett Világ Természetvédelmi, Turista és Barlangász Egyesület idén is megszervezi a Dénes István Emléktúrát, amely egyben a százegyedik kirándulása a 2010 és 2018 között kereken száz kirándulást megért, most újrainduló Járjuk be Erdővidéket! honismereti túrasorozatnak. Az október 18-ra tervezett huszadik emléktúra útvonala: Hagymás-tető (Lapjas-tető) – Persány-gerinc – Gódra karszt – Vargyas-szoros. Túravezetők: Dimén Levente és Demeter Zoltán. Indulás 8 órakor a baróti polgármesteri hivatal elől autóbusszal a Hagymás-tetőig. A Vargyas-szoros Természetvédelmi Területen az Orbán Balázs-barlang bejáratánál elhelyezett emléktáblánál 17 órától a húsz esztendeje elhunyt Dénes István geológus-barlangkutatóra (1954–2005), az egyesület egykori elnökére emlékeznek. A megemlékezést követően a Bika tízes szomszédságában található látogatóközpontnál ülnek autóbuszra és térnek vissza Barótra, ahol a református temetőrészben, Dénes István síremlékénél gyertyagyújtással zárják az emléktúrát. ♦ A túra gyalogos részének becsült hossza 26 kilométer, szintemelkedés 650 m, szintereszkedés 800 m. Alkalmas időjárás esetén szalonnasütésre is sor kerül. Minden korosztály képviselőit szeretettel várják, de a 14 éven aluliak csak felnőtt kísérő társaságában vehetnek részt. ♦ A szállítás megszervezése érdekében kérik az érdekelteket, hogy részvételi szándékukat jelezzék legkésőbb október 15-én, szerdán estig Demeter Zoltánnál (0746 089 140) vagy Dimén Leventénél (0743 077 473). A helyek száma korlátozott. Az autóbusz költsége: 40 lej/fő (fél út esetén 25 lej).

Kiállítás

A DESIGN WEEK-KIÁLLÍTÁS ok­tóber 19-éig, vasárnapig naponta 11 és 18 óra között látogatható Sepsiszentgyörgyön a dohánygyár épületében.

KÖZÖS TÁRLAT KOVÁSZNÁN. A Székelyföld Napok rendezvénysorozat keretében október 15-én, szerdán 17 órakor Kovásznán a Kádár László Képtárban megnyitják a barcasági magyar képzőművészek közös tárlatát. Megnyitóbeszédet mond Vetró B. S. András képzőművész, tanár (Brassó), fellép a Neogitár-Alfa együttes (felkészítő: Kurta Béla ny. zenetanár).

Tánc

KOVÁSZNA. Ifjúsági vándortáncház lesz a Városi Művelődési Házban 16-án, csütörtökön 17 órától Iffiu Szabolccsal és barátaival. Házigazdák: Stefán Bence és Karácsony-Tóth Tünde.

SEPSISZENTGÖRGY. Új helyszínen, az Óriáspince Rendezvényteremben (Csíki utca 62. szám) tartja évadnyitó táncházát 17-én, pénteken 20 órától a Háromszék Táncszínház. Házigazdák: Stefán-Dobai Katalin és Stefán Bence, akik gyimesi táncokat tanítanak kezdő szinten. Énektanítással közreműködik Deák Anett. A muzsikát a Heveder Banda és a Folker együttes szolgáltatja, különleges meghívott: André Csaba. A belépés ingyenes.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 16.15-től Gabi babaháza: A film (románul beszélő), 18 órától Tron: Ares (román feliratos), 18.15-től Rózsák háborúja (magyarul beszélő), 20.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (magyarul beszélő), 20.15-től Világvége után (román feliratos).

Hitvilág

LELKI NAP PEDAGÓGUSOKNAK. Sepsiszentgyörgyön október 25-én 9 és 15 között lelki napot szerveznek pedagógusok számára a Krisztus Király-plébánián. A nap folyamán az érdeklődőket lelki és szakmai programokkal várják, a szakmai rész irányítását Balázs Brigitta kommunikációs szakember, tréner biztosítja. Jelentkezni a plébánia Facebook-oldalán megadott űrlap kitöltésével lehet.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Isteni kéz – László Barna dokumentumfilmje. Csángálót, a világhírű erdélyi brácsást kenyérkereső keze egyik napról a másikra cserben hagyja, az idős mester keze visszafordíthatatlanul remegni kezd. Az a zenész, aki kezéből kiejti a vonót, nem lehet többé a híres Szász­csávási Banda tagja. Dumnezeu, a bandavezér prímás kizárja őt a zenekarból, amelyben egész életében játszott. • Beszélő dokumentumok – Rostás Zoltán szociológus, egyetemi tanár a nyolcvanas évek végén, illetve a kilencvenes évek elején több beszélgetést is közölt A Hét kulturális folyóirat hasábjain. Ezekből mintegy 200 interjút válogatott három kötetbe.

Jelképek a Székelyföldön

Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében október 16-án, csütörtökön 18 órakor bemutatják az Örök és változó jelképek a Székelyföldön című tanulmánykötetet, melynek szerzői Bicsok Zoltán csíkszeredai levéltáros, Mihály János lövétei történész, Pál-Antal Sándor marosvásárhelyi ny. levéltáros, akadémikus és a sepsiszentgyörgyi Szekeres Attila István nemzetközi címerakadémikus, aki az est házigazdája is. A székelyudvarhelyi Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont által kiadott kötet székelyföldi címerekről, zászlókról és pecsétekről szóló tanulmányokat tartalmaz, a jelen lévő szerzők mellett bemutatja P. Buzogány Árpád szerkesztő.

Zene

MAGYAROK FÉNYE. Az alsótömösi csata történetét feldolgozó Magyarok fénye című rockoratóriumot október 17-én, pénteken 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében, 19-én 19 órától a gelencei kultúrotthonban játssza a Brassói Magyar Színház. Jegyek a bilete.ro oldalon és Gelence Polgármesteri Hivatalában kaphatók.

HANGVERSENYÉVAD. A Geor­gius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja meg a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot október 23-án, csütörtökön 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. Az est különleges jelentőséggel bír, hiszen a két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitó hangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet, a jegy ára 40, illetve 20 lej.

Előadás Kézdivásárhelyen

Kádár Annamária pszichológus, elismert egyetemi oktató és tréner október 18-án, szombaton 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központban tart előadást Beleszeretni a világot gyermekünk szívébe címmel. Jegyek az eventikum.ro oldalon kaphatók.

Tortoma Önképzőkör

A baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében ma 19 órától Múlt és jelen Közép-Ázsiában: Kazahsztán és Üzbegisztán címmel Deme Judit fül-orr-gégész főorvos (Sepsiszentgyörgy) tart vetített képes élménybeszámolót. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Hilibben és Ozsdolán, szerdán Szentkatolnán és Imecsfalván, csütörtökön Kézdimárkosfalván, Kézdimartonfalván és Hatolykán, pénteken Kézdiszentkereszten és Bélafalván. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena gyógyszertár (0367 804 709) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár tart nyitva.