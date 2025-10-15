Mesélnek a Hamasz túszai: Éhezés, kínzás és teljes elszigeteltség

A hétfőn szabadon engedett izraeli túszok elkezdték megosztani a nyilvánossággal az elmúlt két év borzalmait, amelyeket a Hamasz palesztin iszlamista terrorszervezet fogságában éltek át. A beszámolók szerint a fogvatartottak teljesen el voltak zárva a külvilágtól, hosszú ideig éheztek, és súlyos fizikai, valamint lelki kínzásnak voltak kitéve Gázában.

A tűzszüneti megállapodás részeként elengedett utolsó 20 élő túsz között katonák és olyan civilek voltak, akiket a palesztin terrorszervezetek „katonának” tekintettek – ezért ők különösen kegyetlen bánásmódban részesültek, még a korábban szabadon engedett túszokhoz képest is.

Az egyik legsúlyosabb eset Avinatan Oré, akit a híradások szerint több mint két éven át teljesen egyedül tartottak fogva a Gázai övezet középső részén. A Channel 12 riportja szerint Or a háború nagy részét drámai körülmények között töltötte, hosszan tartó éhezés mellett. Szabadulásakor kiderült, hogy testtömegének 30–40 százalékát elveszítette – olvasható a Times of Israel beszámolójában.

Or az első orvosi vizsgálatok után egyetlen dolgot kért: hogy időt tölthessen barátnőjével és egyben egykori fogolytársával, Noa Argamanival. A pár két év után együtt gyújtott rá „az első cigarettára” – ez a pillanat szimbolikussá vált az izraeli közvélemény számára.

A testvérpár, Gali és Ziv Berman a fogság alatt teljesen el voltak vágva egymástól és a külvilágtól. Bár ugyanazon a területen tartották fogva őket, csak szabadulásuk után, hétfőn tudták meg, hogy mindketten életben vannak.

Elmondásuk szerint időnként nem kaptak elegendő ételt, máskor viszont több élelmet osztottak ki nekik, és néhány őr héberül is beszélt velük. Fogságuk idején hallották az izraeli hadsereg műveleteit a közelükben.

Az Israel Hayom értesülései szerint a terroristák sokszor fegyvert szegeztek a túszok fejéhez, amikor propagandavideókat forgattak, és halálosan megfenyegették őket, ha nem működtek együtt. Egyes időszakokban „együttélésszerű” pillanatok is előfordultak – például amikor az őröknek hiányzott egy játékos egy kártyapartiból, bevonták a túszokat is.

Anat Angrest elmondta a Channel 12-nek, hogy fia, Matan Angrest, aki katona volt, „különösen brutális kínzásokat” szenvedett el a fogság első hónapjaiban. Hosszú időn át egyedül tartották fogva, külön őrség alatt.

A szabadon engedett túszokat mind fizikailag, mind mentálisan súlyosan megviselték a történtek. Orvosok szerint sokan extrém mértékű fogyást, pszichés traumát és alultápláltságot éltek át. Az izraeli társadalom továbbra is döbbenten figyeli a visszatérők vallomásait, miközben több tucat ember sorsáról még mindig nincs biztos információ.