A magyar médiapiac sokszínű és rendkívül összetett

A magyar médiapiacról elmondta: a kínálati oldal gazdag, több mint 520 televíziós csatorna, 165 rádióállomás, hétezer nyomtatott és több ezer online sajtótermék áll a közönség rendelkezésére. A keresleti oldalon az online piac további előretörése figyelhető meg, különösen a fiatalok körében – emelte ki. Hozzátette: a 15–29 éves korosztály kétszer olyan arányban használja kizárólag az internetet ismeretszerzésre, mint a lakosság összes többi hányada.

A főigazgató tájékoztatása szerint jellemző a magyar médiapiacra a televíziózás népszerűsége, de az is látszik, hogy a közösségi média és a streaming szolgáltatások elterjedése miatt változnak a szokások. A hirdetési piacról azt mondta: jellemzően az interneten zajlik, az internetes hirdetési bevételek összességében meghaladják a többi média reklámbevételét. Ezek kétharmada az online platformokhoz vándorol, ami fájdalom a magyar tartalomgyártóknak.

Aranyosné Börcs Janka ismertette: negyedik alkalommal jelentették meg éves jelentésüket a médiapiac helyzetéről, de először tartottak kiadványbemutató rendezvényt. Közölte: az NMHH stratégiai vállalásként készíti éves jelentését a médiapiaci helyzet bemutatása érdekében az ágazati adatok és információk alapján. Megjegyezte: az első, 2022-es kiadványuknál még a hagyományos felosztásban vizsgálták a médiapiacot, azonban a későbbiekben struktúrát váltottak: már az audiovizuális, az audio és az írott sajtó viszonyait nézték, emellett elhelyeztek rövid, keretes, magyarázó írásokat, továbbá a fiatalokra és a digitális médiaértésre fókuszáló kutatásokkal, valamint a mesterséges intelligenciával is foglalkoztak.