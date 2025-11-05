Szabadlábon a volt pénzügyminiszter

A korábban Slatina polgármesteri tisztségét is betöltő politikus a jogerős ítélet 2023. májusi kihirdetése előtt Olaszországba menekült, de ugyanabban az évben augusztusban az olasz hatóságok kiadták Romániának, és a Rahova börtönbe került. A büntetésének mindössze egyharmadát letöltő Vâlcov tegnap elérte az ítélet megsemmisítését, miután a bíróság helyt adott a rendkívüli jogorvoslati eljárás keretében benyújtott semmisségi panaszának. A volt pénzügyminiszternek azonban továbbra is ki kell fizetnie a bíróság által korábban megállapított 6,2 millió lejes kárt. A legfelsőbb bíróság szóvivője, Victor Alistar tegnap elmondta, hogy a bírák egy alkotmánybírósági határozatra alapozták a döntésüket. Darius Vâlcovot befolyással való üzérkedés és pénzmosás miatt ítélték hat év börtönre. A bűncselekményeket Slatina polgármestereként követte el.