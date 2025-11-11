Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Meghosszabbították a veszélyhelyzetet Parajdon

2025. november 11., kedd, Belföld

Újabb 30 nappal meghosszabbította a sóbánya elárasztása miatt május elején bevezetett veszélyhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság – közölte tegnap a Hargita megyei prefektusi hivatal.

    Fotó: Facebook / Mircea Fechet

A veszélyhelyzet meghosszabbítására azért volt szükség, mivel a korábbi határidő lejárt. Az újabb döntéssel a rendkívüli állapot december 9-ig marad érvényben.

A Hargita megyei településen május 8-án hirdettek veszélyhelyzetet, miután a sóbánya fölött folyó, megáradt Korond-patak vize elkezdett beszivárogni, majd bezúdulni a tárnákba, míg teljesen el nem árasztotta az addig évente turisták százezrei által látogatott székelyföldi létesítményt.

A prefektusi hivatal hétfői közlése szerint a hatóságok az említett időszakban megteszik a szükséges intézkedéseket és elvégzik a szükséges munkálatokat a sóbánya és környéke biztonságossá tételéhez. Azt is írták, hogy a fejleményekről tájékoztatják a lakosságot és a szomszédos településeket. Hozzátették, hogy a természeti katasztrófa sújtotta területre és a Sószorosba továbbra is tilos a belépés.

