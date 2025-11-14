Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Fogdába került az ingatlanos csaló

2025. november 14., péntek, Közélet

Harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 42 éves férfit, akit több ingatlanpiaci csalás elkövetésével gyanúsítanak.

    Képünk illusztráció: Fotó: Pexels.com

A folyamatban lévő nyomozás során összegyűjtött bizonyítékok szerint, a férfi jelentős összegeket csalt ki áldozataitól úgy, hogy félrevezette őket ingatlanok eladásával, illetve ingatlanbefektetésekből származó nyereség ígéretével. Valójában, az ingatlanügyletek közvetítésére hivatkozva több részletben különféle összegeket kért, közvetítői díjként, illetékekre, okiratok elkészítésére vagy előlegként soha meg nem történt vásárlásokhoz. Ezen felül ingatlanbefektetések közvetítésére hivatkozva is jogtalanul jutott pénzhez. Miután a sértettek bizalmát elnyerte azzal, hogy visszaadott nekik bizonyos, állítólagos befektetésekből származó összegeket, újabb és újabb pénzt kért tőlük. A gyanú szerint 2024 júliusa és 2025 szeptembere között öt embernek okozott kárt, összesen több mint 70 000 euró értékben.

Idén októberben a férfit bírósági felügyelet alá helyezték, ám a további nyomozás során újabb bűncselekmények kerültek felszínre, ezért a rendőrök őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását. A nyomozást ügyész vezetésével a rendőrség végzi, öt rendbeli csalás gyanújával a bűncselekmények teljes körű feltárása érdekében. (sz.)

