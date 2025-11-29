A SuperLiga 18. fordulójának nyitómérkőzésén az FK Csíkszereda pénteken 4–1-re kikapott az éllovas FC Rapid vendégeként, amely így megerősítette vezető helyét a táblázatban, míg Ilyés Róbert csapata idénybeli nyolcadik vereségével maradt a tizennegyedik. A székelyföldi gárda kedden 17 órától hazai pályán a Galaci Oțelul ellen játszik a Román Kupa csoportkörében.

A találkozó első helyezetét a vendégek hozták össze, az 5. percben Pászka Lóránd kapáslövését fogta Marian Aioani, akinek a kirúgását követően a 10. percben vezetést szerzett a bukaresti együttes, mivel Constantin Grameni a kimozduló Eduard Pap mellett a hálóba tekert (1–0). A folytatásban mindkét csapat előtt adódott lehetőség, a házigazdáktól Claudiu Petrila kísérletét hárította a hálóőr, míg a másik oldalon Anderson Ceará löketét védte a fővárosi kapus.

Az éllovas a 27. percben növelte előnyét, ekkor Petrila előkészítése után Alexandru Dobre a jobb alsóba továbbított (2–0). A csíkszeredai alakulat igyekezett csökkenteni hátrányát, azonban Eppel Márton próbálkozásánál mentett Aioani, majd Soufiane Jebari távoli lökete kevéssel pontatlan volt. A piros-fekete mezesek a szünet előtt szépítettek, Léo Bolgado a büntetőterületben szabálytalankodott Jebari ellen, ezért a játékvezető a videobíró segítségével tizenegyest ítélt, amelyet Eppel értékesített (2–1).

A második félidő első negyedórájában a mezőnyben zajlott a küzdelem, aztán Constantin Gâlcă legénysége magasabb fokozatba kapcsolt, ellenben Elvir Koljić néhány méterről a kapusba lőtt, majd Petrila két lehetőségét is bravúrral védte Pap. A jobb játékerőt képviselő Rapid a hajrában kétszer is betalált, a 82. percben Bolgado ívelését követően Petrila a hálóba gurított, a 86. percben pedig Petrila szögletéből Cristian Manea csúsztatott fejjel a kapuba (4–1).

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 18. forduló: FC Rapid–FK Csíkszereda 4–1 (gólszerzők: Constantin Grameni 10., Alexandru Dobre 27., Claudiu Petrila 82., Cristian Manea 86., illetve Eppel Márton 38. – tizenegyesből). (miska)