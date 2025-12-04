Adventi koszorúk: egy közösségteremtő hagyomány 19 éve

Egy nyári tábortűz mellett, 2006-ban született meg bennünk – néhai Gaál Sándorral közösen – az adventi koszorúk készítésének gondolata. Akkor még nem sejtettük, hogy ez a kis ötlet idővel ekkora közösségi mozgalommá válik. Azóta diákok, szülők, nagyszülők és pedagógusok százai kapcsolódnak be évről évre, és örömmel látom, hogy egyre több iskola és egyházközség is átvette ezt a hagyományt.

Körülbelül tizennégy éven át Kommandóról szereztük be a fenyőt, amely aztán a gyerekek kezei között adventi koszorúvá alakult. Ma azonban ez egyre nehezebb feladat, így nagy segítséget jelent számomra az Ixia Virágstúdió, amely a megfelelő fenyő beszerzésében támogat. A műhelyfoglalkozások megnyitóin minden alkalommal lelkipásztorok – többek között Szabó Lajos kanonok, Incze Zsolt volt esperes, néhai Dezső András, Marosi Tünde és még sokan mások – és kántorok segítették a ráhangolódást az ünnepre, a kis Jézus születésének várására, amely minden évben alkalmat ad arra, hogy egy kicsit jobbak és figyelmesebbek legyünk.

A kezdetekkor több mint ezer résztvevő fonta bele gondolatait és kívánságait a nagyrészt természetes anyagokkal – tobozzal, varádiccsal, makkal, dióval, madárberkenyével, viaszgyertyával – díszített koszorúkba. Az utóbbi években ugyan kevesebb – ma körülbelül 600–700 darab – készül nálunk, de ez inkább annak tudható be, hogy egyre több intézmény szervez hasonló programokat.

Bár néha megfogyatkozik a lelkesedés vagy az emberi erő, mégis örömmel tölt el, hogy ez a kezdeményezés immár 19 éve él. Hiszem, hogy Sanyi bácsi is büszkén tekint le ránk, mert valami olyat indítottunk el, ami valódi közösséget teremt.

A program megyei szintűvé való bővítése sem valósulhatott volna meg Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a Megyei Tanács, a Fritillaria Meleagris Egyesület, a Gyermekek Palotája, valamint a baróti és kovásznai Tanulók Háza munkatársai nélkül. Számtalan szép emlék, közösen megalkotott koszorú és meghitt pillanat kötődik ezekhez az alkalmakhoz.

Meggyőződésem, hogy a közösségépítés ma fontosabb, mint valaha. Ezek az iskolán kívüli tevékenységek nemcsak szép hagyományokat őriznek, hanem feltöltik a gyerekeket, a szülőket és a nagyszülőket is. És talán advent idején így egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra.

Kerekes Jenő, Gyermekek Palotája, Sepsiszentgyörgy