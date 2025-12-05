Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hadgyakorlat Sepsiszentgyörgyön

2025. december 5., péntek, Közélet

Hadgyakorlatot tartanak a román hadsereg Hargita és Kovászna megyei szárazföldi erői Sepsiszentgyörgyön, a köztemető melletti Păiș gyakorlótéren, hétfőtől péntekig.

    Fotó: Facebook / Armata României

Az akció célja a hegyvidéki és erdős területeken való manőverezés gyakorlása, közölte szerkesztőségünkkel Teodora Munteanu alhadnagy, a megyeszékhelyi Cireșoaia hegyivadász zászlóalj tisztje. A gyakorlat során vaktölténnyel lőnek, számítani lehet az ezzel járó zajra. (sz.)

