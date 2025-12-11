A Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki önkéntesei idén is karácsonyi adománygyűjtést szerveznek azzal a céllal, hogy a szeretet ünnepe alkalmával az erdővidéki, nehezebb sorban élő többgyermekes családokat, fogyatékkal élőket, kisnyugdíjasokat ajándékokkal tudják megörvendeztetni.
A gyűjtésre december 12-én és 13-án, péntek délután és szombat délelőtt kerül sor Baróton a nagyobb üzletekben, illetve más kisebb erdővidéki települések üzleteiben is, ahová adománydobozokat helyeznek ki. A vásárlókat arra kérik, egy-két e célra vásárolt termékkel, például tartós élelmiszerekkel, tisztálkodószerekkel vagy édességekkel járuljanak hozzá az adománygyűjtés sikerességéhez. Aki teheti, pénzbeli adománnyal is segíthet.
