BarótFelhívás adománygyűjtésre

2025. december 11., csütörtök, Közélet

A Gondviselés Segélyszervezet erdővidéki önkéntesei idén is karácsonyi adománygyűjtést szerveznek azzal a céllal, hogy a szeretet ünnepe alkalmával az erdővidéki, nehezebb sorban élő többgyermekes családokat, fogyatékkal élőket, kisnyugdíjasokat ajándékokkal tudják megörvendeztetni.

  • A Gondviselés Segélyszervezet önkéntesei idén is segítenének a rászorulókon. Fotó: Gondviselés Segélyszervezet
A gyűjtésre december 12-én és 13-án, péntek délután és szombat délelőtt kerül sor Baróton a nagyobb üzletekben, illetve más kisebb erdővidéki települések üzleteiben is, ahová adománydobozokat helyeznek ki. A vásárlókat arra kérik, egy-két e célra vásárolt termékkel, például tartós élelmiszerekkel, tisztálkodószerekkel vagy édességekkel járuljanak hozzá az adománygyűjtés sikerességéhez. Aki teheti, pénzbeli adománnyal is segíthet.

Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-12-11 08:00
