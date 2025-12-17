Maga az élet ez a regény, amely a lélek hangján szólít meg, amelyben az olvasó a gondolat és az érzelmek közös gyökerével találkozik – foglalható össze Rabocskai László méltatása Józsa Attila Tisztítótűz című regényéről, amely a könyv pénteki bemutatóján hangzott el a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.

A budapesti Romanika Könyvkiadó kiadványának bemutatóját Farkas Tamás Zoltán gitárral kísért énekes előadása vezette fel, amelyben megzenésített József Attila-verseket adott elő annak apropóján, hogy a brassói származású, Sepsiszentgyörgyön élő Józsa Attilát József Attila költészete indította el a versírás útján, amely később a próza felé kanyarodott.

A Tisztítótűz bemutatásán Rabocskai László ny. tanár kiemelte: Józsa Attila végigjárta az íróvá válás útját, verseket, meséket írt, fordított Eminescut, számára a regény új műfaj, de ebben is megtalálta a saját hangját. A Tisztítótűzben, a tizenhat regényhőse történetében ott van az élet, az emberi lélek mélysége, a gondolatok és érzelmek közös gyökerét fedezheti fel az olvasó – hangsúlyozta. Igen, mert a szerző által megálmodott, Gajzágó Tamás nevű főhős életének ábrázolásába önéletrajzi jellegű részek is bekerültek – ezt maga a szerző mondta a könyves találkozón –, de csak annyit árult el, szereplője ugyanabban az évben, 1962-ben született, mint ő, életét ellenben elkíséri nyolcvanhét éves koráig, amikor a főhős Finnországban hal meg.