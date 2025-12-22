Népi kánták vetélkedője és egyesületi születésnap

A Háromszéki Népfőiskola Egyesület péntek délután harmadszor szervezett vetélkedőt a kézdivásárhelyi Erzsébet Teremben Erdélyi Zsuzsanna etnográfus tiszteletére. Az idei rendezvény mottotója a „Hegyet hágék, lőtőt lépék...”, témája pedig a karácsonyi népi kánta volt. A versenyzőket az őket felkészítő pedagógusok, a szülők is elkísérték, és Fejér Levente, Zabola község polgármestere is jelen volt.

A vetélkedő mottóját Erdélyi Zsuzsanna (1921–2015) Kossuth-díjas néprajztudóstól vették, aki életét és munkásságát a középkori és barokk vallásos költészet gyűjtésének, lejegyzésének és elemzésének szentelte. Biró Erika egyesületi elnök, szörcsei lelkipásztor bevezetőjében elmondta: a három évvel ezelőtt elindított vetélkedő egyelőre még nem tud a mostaninál nagyobb gyermeksereget megmozdítani, még a pedagógusok közül is vannak olyanok, akik nem tudják, hogy miről is van szó, mik a karácsonyi kánták. Első évben a vetélkedő témája az archaikus népi imádságok, második alkalommal pedig a ráolvasások voltak. Azt is elmondta, hogy a Kárpát-medencében nagyon sok olyan karácsonyi kánta van, amelyik közös, nagyon kis eltérések vannak azok szövegében és dallamában, ami azt is tükrözi, hogy egyek vagyunk itt, a Kárpát-medencében.

A versenyre a lemhényi Páll Domokos, Baksa Beáta és Jakab Attila, a szörcsei Bogdán Bence Hunor és Bogdán Barna Hunor, valamint az orbaiteleki Incze Boróka tanuló nevezett be. A zsűritagok – Sántha Attila József Attila- és Magyarország babérkoszorúja díjas költő és Both László néptáncos, a zabolai Gyöngyharmat Néptáncegyüttes vezetője – szerint számos nyelvi archaizmust őrző szöveggel színvonalas, élményt nyújtó előadások hangzottak el, a zsűri nem is tudott rangsorolni, ezért mind a hat résztvevő első díjban részesült. Valamennyien oklevelet, mézespogácsát és könyvjutalmat kaptak.

A rendezvény második felében a Háromszéki Népfőiskola Egyesület megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepelték meg. Biró Erika elmondta: az egyesület 2014-ben alakult és 2015-ben jegyeztették be. Azért van a nevében a népfőiskola szó – magyarázta –, mert kezdettől fogva a Lakiteleki Népfőiskolához kapcsolódtak, ő ott végezte el a Kárpát-medencében a népfőiskolai mozgalmat képviselő hároméves Wesselényi Kollégiumot. Tevékenységeik elsősorban a gyermekek köré épülnek, táborokat, kézműves-tevékenységeket, tanulmányi kirándulásokat, vetélkedőket, irodalmi esteket, szavalóversenyeket szerveznek. Célul tűzték ki a régi népi értékek feltárását és azok felkarolását, illetve továbbadását a jövő nemzedéknek. Januártól bekapcsolódnak a Nemzeti Művelődési Intézet és a Petőfi Kulturális Intézet programjaiba. Ugyancsak jövő esztendőben egy hímzőkört is be szeretnének indítani. Biró Erika egyesületi elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik támogatták tevékenységüket, majd minden jelenlevőnek átadta az egyesület mézespogácsából készült címerét, az ozsdolai Szőcs Júlia kézimunkáját, valamint a Poszkár-tetőn lévő nemzeti emlékhelyet ábrázoló karácsonyi köszöntőt.