Sok a szöveg

Azt mondják, hogy ha egy hazugságot sokat ismételgetnek, akik azt egyfolytában hallják, a végén elhiszik, hogy igaz. Így vagyunk mi is az ukrajnai békével, amiről mindenki beszél, bár vannak olyan bátor bennfentesek, mint Mark Rutte NATO-főtitkár, aki azzal biztatott nemrég, hogy készüljünk a háborúra. Pedig ő is békét akar, de ismeri a mondást, hogy ha békét akarsz, készülj a háborúra.

No, és az is köztudott, hogy a háborúhoz három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Az oroszoknak van pénzük, és azzal az ukránok akarnának háborúzni. Az Európai Unió tagországai állam- és kormányfőinek nagy része a Belgiumban levő befagyasztott orosz vagyonból akart jóvátételi hitelt adni, viszont ezt ellenezte a belga miniszterelnök és még néhányan. De voltak, akik szorgalmazták a pénz odaadását, mint ahogy 1741-ben a pozsonyi országgyűlésen a magyarok is támogatták Mária Teréziát és közfelkiáltással ajánlották életüket és vérüket a király(nő)ért, de közben került, aki megjegyezte, hogy zabot, azt nem! Az európai politikusok nagy része a katonáik vérét s az oroszok pénzét adná az ukrán győzelemért, de a magyar urakkal ellentétben, nem a saját életüket, vérüket és pénzüket ajánlották volna fel.

Az orosz pénzek odaadását legjobban a belga miniszterelnök, Bart De Wever ellenezte, akit korábban oroszbérencnek tituláltak. Aztán megegyeztek abban, hogy Ukrajnának 90 milliárd eurós hitelt adnak, amit az unió garantál, de ha beüt a krach, annak nem lesz hatása Csehország, Szlovákia és Magyarország pénzügyi kötelezettségeire.

Közben mindenütt szép beszédek hangzanak el a hamarosan bekövetkező békéről, ami mégis úgy tűnik, egyre távolabb kerül.

Marco Rubio amerikai államtitkár szerint soha ilyen közel nem volt a béke, de „még sok a tennivaló”, a legkényesebb problémák mindig az utolsók, és a végső egyezség mindkét fél részéről kell létrejöjjön. Pontosan megmondta azt is, hogy mikor: Lehet, hogy ezen a héten, lehet, hogy a jövő hónapban történik, de az is lehet, hogy csak néhány hónap múlva… Hát ez elég érdekes ahhoz képest, hogy az elnök, Donald Trump múlt kedden még pontosabban azt mondta, hogy egy békeegyezség olyan közel van, mint még soha. (De lehet, hogy a két kedden nem lesz belőle semmi.)

Az orosz elnök is mintha előre inna (az orosz) medve bőrére és a békére, mert úgy tesz, mintha a Donbasz máris az övék lenne. Az oroszok nem foglalták el az egészet, de azt mondta Putyin, hogy ha szükséges, akkor „erővel” elfoglalják. (Pedig békésen jobb lenne.)

Az orosz hivatalosságok szerint is Ukrajna és Oroszország „a megegyezés küszöbén” áll. Lehet, az a baj, hogy csak állnak a küszöbön, és nem tudják átlépni. Pedig Volodimir Zelenszkij is optimista, mert ugyan „sok kérdés még megválaszolatlan, nem utolsósorban a területekhez kötődők és Oroszország békeóhaja”.

Egy kijevi közvélemény-kutatás szerint minden olyan béketerv, ami területi engedményeket írna elő, elfogadhatatlan az ukránoknak. 63 százalékuk fel van készülve, hogy addig állnak ellent Oroszországnak, ameddig csak szükséges.

Az orosz elnök, Putyin pénteken egy majdnem ötórás sajtótájékoztatót tartott, és ő is azt mondta, hogy készen áll és hajlandó befejezni a háborút. Nem igaz az, hogy húzná az időt a tárgyalásokon, pedig olyan állampolgárai vannak, akik az első vonalban akarnak harcolni, így kénytelenek a helyekért versenyt szervezni. (Gondolom, hogy leginkább az öngyilkosjelöltek versengenek a frontra menésért.) 400 000-en vonultak be a seregbe tavaly. Azt is állította, hogy nem ők kezdték a háborút, mert azért az ukrán elnök kormánya a hibás, amely „államcsínyt hajtott végre”. (A verekedés is úgy kezdődött, hogy a koma visszaütött.) Az orosz verzió szerint, nekik muszáj volt elindítani a különleges hadműveletet Ukrajna ellen. Az oroszok úgy tartják, hogy Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra, ők viszont nagyon is, hiszen Ukrajnának a 20 százalékát elfoglalták, és haladnak előre. (Az igaz, hogy csigalassúsággal...)

Putyint a sajtókonferencián különféle dolgokról kérdezték, még földönkívüliekről is. Aztán kiderült, inkognitóban sétál Moszkvában néha, hogy lássa, mi történik. (Kész Mátyás király!) Egy diák pedig egyenes adásban megkérte szerelmének a kezét. Lehet, hogy azért, mert később a frontra akar menni…

Az ellenkező belga miniszterelnök a királyi palota előtt. Fotó: Facebook / Bart De Wever