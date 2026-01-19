Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Mi mindenre bukkanhatunk egy online antikváriumban? /X/

2026. január 19., hétfő, Szabadidő

Nagyon sokan szeretnek olvasni, de mindannyian jól tudjuk, hogy a könyvek mennyire drágák manapság. A legokosabb döntés tehát, ha elmegyünk egy könyvtárba, és onnan kölcsönözzük ki a kiválasztott művet.

Van azonban még egy lehetőség, amely sokkal kecsegtetőbb a könyvmolyoknak: az antikvárium. Még egyszerűbb a helyzet, ha a neten találunk olyan oldalt, ahol régi könyveket árulnak, mert így kényelmesen, otthonról válogathatunk kedvünkre.

Az online antikvárium előnyei

Talán nem is kell sok érvet felsorakoztatnunk a Régikönyvek honlap mellett azoknak, akik szívesen olvasnak: ez egy olyan antikvárium, ahol közel 750 ezer mű érhető el! És valóban minden megtalálható itt: Carl Jung könyvei éppúgy, mint a magyar történelemről szóló írások, de vannak sportkönyvek, képregények és lexikonok is.

Azt is elmondhatjuk, hogy a legtöbb kiadás jó állapotú, de ha kimondottan csak olyan könyvet szeretnénk, amely szinte új állapotban van, akkor szűrhetünk e szerint is. Merthogy nagyon jó a keresőrendszer az oldalon!

Mindegy, hogy téma, szerző, cím vagy kiadási év alapján tudjuk-e elindítani a keresést, biztosan megtaláljuk azt a művet, amire vágyunk. Sőt, még azt is megadhatjuk, mennyibe kerüljön maximum a termék.

Széles választék

A legnagyobb előnye mégiscsak az az online antikváriumnak, hogy egészen ritka darabokat is kínálnak megvételre. Mindenféle téma szóba jöhet: mezőgazdaság, pszichológia, műszaki tudományok, pedagógia, háztartástan… a végtelenségig lehetne sorolni a lehetőségeket.

Persze a legtöbben az irodalmi műveket keresik. Jó hír, hogy szerzők szerint is van mód szűrni a művekre – így lesznek megtalálhatók például a népszerű Wilbur Smith könyvek is. Ha pedig végignézzük, mit hoz ki a kereső, azzal is hamar szembesülhetünk, hogy nemcsak a magyar nyelvű művei érhetőek el az írónak, angolul és németül is kaphatóak az izgalmas regényei.

És ami talán hihetetlenül hangzik: potom összegért lehet miénk egy-egy kötet. Olyan ritkaságokat találhatunk itt, mint például a Gyémántvadászok vagy az Aranybánya című mű, amely sokak kedvence a dél-afrikai írótól.

Aki szeret olvasni, rossz ember nem lehet

Mint látható, számtalan előnye van annak, ha olykor-olykor céltudatosan szörfözgetünk a neten, és keresünk olyan oldalakat, amelyek közelebb vihetnek a céljaink eléréséhez. Egy online antikvárium hasznos lehet annak, aki szeretne művelődni, fejlesztené önmagát, egyetemen tanul, de valójában mindenkinek, aki szeret olvasni.

Az olvasásnak ugyanis számtalan pozitív hozadéka van: bővíti a szókincset, empatikusabbá tesz, fejleszti a memóriát, és nem utolsósorban csökkenti a stresszt. Napi 20-30 perc egy könyv felett már nagyon jó hatással lehet az idegrendszerünkre.

Az sem mellékes, hogy nem kerül sok pénzbe a kiválasztott mű, és meg is tarthatjuk örökre. Nem kell tehát azon sem idegeskedni, hogy időben végezzünk az olvasással, mert lejár a kölcsönzési idő. A Régikönyvek oldala bármikor elérhető, a rendelés pedig egyszerű folyamat, a csomag napokon belül megérkezik hozzánk. (X)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-19 06:00 Cikk megjelenítése: 36 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint az elmúlt években ki volt Románia legjobb miniszterelnöke?
















eredmények
szavazatok száma 1088
szavazógép
2026-01-19: Szabadidő - :

Az öntapadós címkék szerepe: hogyan válasszunk megfelelően? /X/

Az öntapadós címkék mindennapjaink részévé váltak, legyen szó áruházi termékek jelöléséről vagy logisztikai folyamatok kezeléséről. 
2026-01-19: Életmód - :

A kiegyensúlyozott életmód szerepe a modern mindennapokban /X/

Az egészség és a jó közérzet kérdései a mai ember mindennapi életében központi szerepet játszanak. 
rel="noreferrer"