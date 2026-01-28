A serdülő és ifjúsági alpesi sízők számára is elrajtolt az idény: Felsőbánya adott otthont az országos megmérettetés harmadik szakaszának, miután az időjárási viszonyok miatt korábban Brassópojánán és Hargitafürdőn törölték az első és a második fordulót. A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club versenyzői kétszer állhattak dobogóra Máramaros megyében: Kővári Kíra és Rareș Hinti is a második helyen végzett.
Bocz Attila edző elmondta: hidegben, viszont napsütésben és kitűnő pályán zajlott a viadal, amelyre több mint száz sportoló sereglett össze, hogy próbára tegye magát az év első országos versenyén. Szabó Aliz (U14) óriás-műlesiklásban a tizenegyedik, aztán műlesiklásban szoros küzdelem után az ötödik helyen zárt, míg Páll Andor (U16) technikai probléma miatt mindkét nap kiesett.
Az ifjúsági korosztályban csak műlesiklásban álltak rajthoz a sportolók: Bálint Boróka hatodik lett, Kővári Kíra remekül teljesítve állhatott a dobogó második fokára, akárcsak Rareș Hinti, aki az első futamot a harmadik legjobb idővel teljesítette, a másodikat ellenben fölényesen nyerte.
A Vrátna sícentrumban rendezték az Interkritérium Vrátna nemzetközi megmérettetést, amelyre 27 ország serdülőkorú versenyzői neveztek. Kővári Gerda Magyarországot képviselve szerepelt Szlovákiában: óriás-műlesiklásban a második helyen végzett, majd műlesiklásban mindenkit maga mögé utasított.
Szebenjuharoson rendezték a Pro Ski Cupa Speranțelor elnevezésű viadalt, amelyen a Sports & Fun Sport Club sízője, Kóros Zsolna a mezőny legfiatalabbjaként nagy elszántsággal az ötödik pozícióban fejezte be az erőpróbát. Horvát Gyopár (Toro Racing Team) kiválóan csúszva első lett, ráadásul a legjobb időeredményért járó díját is bezsebelte.
Kijelölték a március 5. és 15. között Narvik községben rendezendő ifjúsági alpesisí-világbajnokságra utazó romániai keretet, amelynek Rareș Hinti, a csíkszeredai Mánya Szilas és Kelemen Orsolya, illetve a kolozsvári Sofia Moldovan lesz a tagja, a sportolókat pedig Bocz Attila, Bíró Tibor és Luigi Rossi kíséri el Norvégiába. (miska)
