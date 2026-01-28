Fölényes diadalt aratott kedden a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 28–3-ra nyert a román együttes ellen a csoportkör második fordulójában. A magyarok hétfőn 9–7-re legyőzték az olimpiai bajnok spanyolokat, csütörtökön 17.30-tól pedig a házigazda portugálokkal játszanak. A meccset az M4 Sport élőben közvetíti.
A románok 2022 óta harmadszor vesznek részt Európa-bajnokságon. Négy éve a tizenegyedik, 2024-ben pedig a tizennegyedik helyen végeztek. A magyar gárda 2022-ben, Splitben a csoportkörben találkozott velük és akkor 22–0-ra győzött.
A várakozásnak megfelelően a mérkőzés elejétől sorjáztak a magyar gólok, Faragó Kamilla, Hajdú Kata, Aubéli Tekla és Leimeter Dóra is betalált, majd sorcsere következett. Nem sokkal később ötmétereshez jutott az ellenfél, viszont Golopencza Szonja védte Szeghalmi Krisztina lövését. A folytatásban még Dömsödi Dalma, aztán Rybanska Natasa megúszásból, Varró Eszter pedig centerből továbbított a kapuba.
A szövetségi kapitány kérésének megfelelően a magyar játékosok továbbra is komolyan vették a találkozót, fegyelmezetten játszottak, gyakran késztették hibázásra az ellenfelüket. Ennek ellenére 9–0 után szépített a román együttes, az üresen maradt Laboncz Nikolett a hálóba ejtett, ezt követően a nagyszünetig a magyar alakulat még ötször beköszönt.
Nem tört meg a magyarok lendülete a folytatásban sem, a támadásbefejezések mellett védekezésben is hatékonyak voltak, illetve sokszor szereztek labdát. A harmadik szakasz után 20–1 állt az eredményjelzőn, a negyedikben pedig további hat góllal nőtt a különbség, annak ellenére, hogy Ana Șerbănescu még két román találatot jegyzett.
