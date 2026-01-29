Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Református hírnökNincsenek szürke hétköznapok!

2026. január 29., csütörtök, Nyílttér

Egyszer egy ember elment a bölcs álomfejtőhöz, hogy magyarázza meg különös álmának a jelentését.

  • Fotó: Pixabay.com
    Fotó: Pixabay.com

– Azt álmodtam – meséli a bölcsnek –, hogy reggel munkába indultam, rosszkedvűen és unottan, mint általában. A házam tájéka olyan volt, mint a valóságban. Miután kiléptem a kapun és elindultam, a járdán előttem hevert egy szürke kő. Belerúgtam, mire az elrepedt, és a belsejéből kipattant egy gyémánt. Elszaladtam vele egy barátomhoz, aki ért a drágakövekhez, ő is gyémántnak látta, de azt mondta, vigyem el az ékszerészhez, ő biztosan megállapítja. Észrevettem, hogy a járdám mellett az árokparton még sok ilyen szürke kő hever, összeszedtem mind, és rohantam az ékszerészhez. Még soha nem találkoztam ilyen nagy és tiszta gyémánttal, lelkesedett. Kipakoltam a sok egyforma szürke kövemet is, izgalmamban el is felejtettem mondani neki, hogy a gyémánt is egy ilyennek a belsejében volt, és arra kértem vágja el őket, hátha ezekben is találunk valami értékeset. Ő bizalmatlanul nézte a sötétlő halmot, majd legyőzve utálkozását, egyet megfogott és vijjogó gépével kettévágta. Smaragd volt. A következő rubin, utána valami csodaszámba menő ritkaság, minden kőben volt valamilyen drágakő. Felfoghatatlan kincs feküdt előttem, szikrázott, tündökölt ezerféle színben a belsejükben rejtőző érték. Én pedig döbbenetemben felébredtem. De nem tudok szabadulni az álomtól. Mondd, mit jelenthet? 

– A szürke kövek a mindennapjaid – mondta a bölcs. – Éppen ideje, hogy felfedezd: valóságos kincsesbánya a mindennapok sokasága. Igaz, dolgozni kell rajtuk, de ha jól megmunkálod őket, gazdagabb leszel mindenkinél. Már reggel vedd kezedbe napodat, hogy megláthasd benne a hűség gyémántját, a bizakodás smaragdját, a szeretet rubinját, a reménység és a hit fénylő drágaköveit, és a többi kincset, mely bennük rejtőzhet. Mától kezdve soha nem beszélhetsz szürke hétköznapokról, hiszen láthatod, mi rejlik bennük.

(Forrás: abekessegszigete.blogspot.com)

Cikk megjelenési időpontja: 2026-01-29 08:00
