Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.

Elkészítése . Az apró kockára vágott hagymát az olajon üvegesre dinszteljük. Ezzel párhuzamosan a tejben elkeverjük a prézlit és az élesztőt, majd ráöntjük a dinsztelt hagymára, és folyamatosan kavarva addig főzzük, amíg az edény falától elválik. Közben ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Végül felverjük a tojásokat, és a tűzről már levett, de még forró masszába keverjük, majd az egészet finomra vágott petrezselyemzölddel ízesítjük. Friss házi kenyéren, idénynek megfelelő zöldségekkel tálaljuk reggelire vagy vacsorára.

