Hozzávalók: 1 fej hagyma, 3 evőkanál olaj, 2,5 dl tej, 5 evőkanál prézli (zsemlemorzsa), 2 dkg élesztő, 2 tojás, só, bors, petrezselyemzöld.
Elkészítése. Az apró kockára vágott hagymát az olajon üvegesre dinszteljük. Ezzel párhuzamosan a tejben elkeverjük a prézlit és az élesztőt, majd ráöntjük a dinsztelt hagymára, és folyamatosan kavarva addig főzzük, amíg az edény falától elválik. Közben ízlés szerint sózzuk, borsozzuk. Végül felverjük a tojásokat, és a tűzről már levett, de még forró masszába keverjük, majd az egészet finomra vágott petrezselyemzölddel ízesítjük. Friss házi kenyéren, idénynek megfelelő zöldségekkel tálaljuk reggelire vagy vacsorára.
Elkészítési idő: 20 perc
Mennyiség: 4 személy
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
