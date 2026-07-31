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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Békési levelekUborka

2026. július 31., péntek, Jegyzet
Pálmai Tamás

Az uborka a tökvirágúak rendjébe, a tökfélék családjába tartozó növényfaj. Első zárójel: ezt muszáj volt leírnom, mert ez egy tény, de ígérem, hogy most ennél többet nem fogok tökölni. Max egy pindurit. A sárgadinnye rokona. Második zárójel is fontos: nem minden dinnyefejű tökölődik is.

Az uborka csaknem 97 százalékban víz, de van benne kálium, foszfor, nátrium, magnézium és vas is. Szomjoltó tehát és kalóriaszegény. Némi vitamin is akad rostjaiban: az összes B, pici C, A és E-vitamin. Rostjai könnyen emészthetők, főleg előbb lesózva, vagy csak alaposan megrágva. Az éhgyomorra fogyasztott uborkának tisztító és étvágyjavító hatása van. A bőrgyógyászatban is használják maszk, lemosó formájában, mert segít a pirosodás, viszketés és a hámlás gyógyulásában, a bőrt üdébbé teszi és fiatalítja. Javítja a gyomorműködést és vízhajtó hatású. Epések azonban vigyázzanak vele! Csökkenti a húgysav szintjét, enyhíti a köszvényes fájdalmakat. Fogyaszthatjuk nyersen, levesnek, főzeléknek, salátának, kovászolva vagy ecetesen eltéve is. Harmadik zárójel: használják jelzőként, például a szezon jellemzőjeként, ám ez nem mindig igaz, hisz a mai Kárpát-medencei nyári uborkaszezonban van, ahol nem kell elővenni a sajtónak a konzervcikkeit, mert épp balkáni stílusú kormányválság zajlik, de van, ahol épp az új vezérért izgulnak a hívek, hogy az a jó fára másszon fel. A parlamentekben meg mindent-bele csalamádévá „nemesül” az egyszerű ubiévad. 

A címadó növényünk a Himalája déli lejtőiről származik és már Kr. e. a X. évezredben is termesztették. A belsejében mért hőmérséklet akár 6 Celsius-fokkal is hűvösebb lehet, mint a környezete, ezért a forró, száraz területeken nagyon népszerű. A régi Egyiptomban uborkát kaptak a kőfejtő rabszolgák, Tiberius császár meg gyógyszerként fogyasztotta. Az ókori görögök és rómaiak is szívesen fogyasztották. Érdekesség, hogy a császári kertekben a melegházak elődjét használták: szekérre tették az ágyásokat, s ezeket hol a napra gurították, hol mély gödrökbe, lefödve, attól függően, hogy épp mit kívánt az időjárás. Európában először a IX. században jegyzik a létezését: Nagy Károly elrendelte, hogy birtokain termesszenek uborkát. A Napkirály is nagy kedvelője volt, Amerikába meg Kolumbusz Kristóf vitte át, első lépésben Haitire. Magyarországon a XIII. században jelent meg és a főúri meg papi kertekből került a parasztjainkéba át. Ma Kína a világ vezető uborkatermelője (80 százalék), Magyarország a 76. helyen áll. A bolygó teljes uborkatermése mára meghaladja a 100 millió tonnát.

Utolsó zárójel: vigyázzunk az uborkalé mértéktelen esti ivására – bárhogy is csábítanának rá a kortesek – mert álmunkban fának képzeljük a kóróját s kapaszkodási erőlködésünk közepette nem kívánt helyre csorrinthatunk.

 

Fotó: Pixabay.com

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Megosztás:   Szerző: Pálmai Tamás Cikk megjelenési időpontja: 2026-07-31 08:00 Cikk megjelenítése: 1313 Olvasóink értékelése: 4.92 Szavazatok száma: 50
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2026-07-31: Jegyzet - László Zsuzsa:

Terápia

Amikor az ember kicsit össze van zavarodva a nagyvilág és saját dolgai miatt (megesik az ilyesmi), alig van kedve bármihez is. Bár tudja, hogy nem tétlenkedhet, mert hál’ istennek! van tennivalója elég, valahogy mégis elakad, és egyhelyben toporog. Amit nagyon muszáj, persze hogy megcsinál, csakhogy kétszer annyi erőbedobással teszi, mint máskor. A többi teendő meg csak torlódik, hiába a minden reggel magának tett ígéret, hogy ma lesz ám a nagy nap, nem toljuk holnapra vagy még tovább! 
2026-07-31: Közélet - Demeter J. Ildikó:

Szervezett káosz van Romániában? (Tusványos)

Strukturális okai is vannak annak, hogy Romániában rosszul mennek a dolgok, és mindig valamilyen káosz jellemzi a politikai életet – hangzott el azon a tusványosi beszélgetésen, amelynek résztvevői megpróbáltak körképet nyújtani a hazai belpolitikai állapotokról. A Jakabbfy Elemér nevét viselő tusványosi sátorban Illyés Gergely politológus, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, valamint Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke felelt Jakab Orsolya moderátor kérdéseire. Vita nem volt, inkább egymást kiegészítő véleményeket fogalmaztak meg a kormányválságról, adózásról, mélyállamról, így az érdeklődők elég világos képet kaptak arról, hogy miképpen jutottunk ide. Hogy mi lesz, azt senki nem tudta megjósolni. 
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