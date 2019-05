Nyolcvan végzős diáknak szólt utoljára az iskolacsengő szombaton a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceumban. A kicsengetési ünnepségen a végzősök, az őket kísérő családtagok, ismerősök mellett ott volt az iskola vezetősége, tanári kara, Gyerő József polgármester, a megye tanfelügyelősége részéről Tanko Viorica tanfelügyelő, a magyar és román egyházak képviselői is.

Becsek Éva, a líceum igazgatója a végzősök sokféleségét hangsúlyozva mondta: „talán van olyan is közületek, aki kiszolgáltatottnak érzi magát, egy kicsit belekarolna még társába. Nyolcvanféle viszonyulás, lelkület, amivel most itt álltok, kedves ballagók! Mindenki a négy év alatt magában felépített iskolától készül búcsúzni”.

Az iskolavezető beszédében a végzősök osztályfőnökeinek, a tanári karnak, a szülőknek a hozzáállását is méltatta, köszönetet mondva mindannyiuknak a kicsengetettek érdekében végzett munkáért.

Valamitől mindig búcsúzunk. – Reményik Sándor-idézettel kezdte beszédét Gyerő József polgármester. Az elöljáró a fürdőváros önkormányzati testülete nevében is köszöntötte a végzősöket, figyelmükbe ajánlva, hogy „az emberi lét célja az abszolút boldogság megtalálása, mondják. A feléje vezető utat ti választjátok. Jogotok, de ugyanakkor önmagatok és közösségetek iránti kötelességetek jól, helyesen választani. Jövőtöket, de gyerekeitek jövőjét is meghatározzák döntéseitek”.

A polgármester az itthon maradásra ugyancsak buzdította a kicsengetetteket: „vigyázzátok, ne hagyjátok az elődeink által reánk bízott igazi értékeinket, a szülőföldet, a várost és a házat, mely fölnevelt, az anyanyelvet, a lelket és szellemet tápláló templomot és iskolát. Gyarapodjatok és gyarapítsátok a nemzetet, a közösséget, melyből vétettetek”. A kicsengetés alkalmával az iskolában, a kovásznai közösségben kiemelkedő munkát, jó eredményeket elért végzősöket díjazták. A magyar nyelven végzők között évfolyamelső Deák Gellért Gedeon tízes általánossal. A román nyelven tanulók között ugyancsak tízessel végzett Burnichi Debora-Naomi.

Az iskola egykori diákjáról elnevezett Papp Zoltán-díjat Deák Gellért Gedeon kapta, aki az RMDSZ kitüntetését is átvehette. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének díját Gál Szilvia érdemelte ki. Kovászna város tanácsosi testületének kiválósági díját, a kitüntetéssel járó 500 lejes pénzjutalmat Deák Gellért Gedeon, Vatány Bíborka, Balogh Zoltán és Kiss Eszter kapta meg.

Az Ifjúsági Keresztény Egyesület tagjait a Kovászna-belvárosi református egyházközség, az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub tüntette ki. Búcsúztatta tagjait a líceum Tiszta Szív kórusa, a Diákszínpad színjátszó kör, a román tagozat Ciniminis amatőr színészeinek társulata is.