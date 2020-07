A sepsiszentgyörgyi csapat bosnyák trénere úgy gondolja, hatalmas lépés a klub számára részt venni a női Euroliga-selejtezőben, és nagyon örül annak, hogy erőfeszítéseiket a legnagyobb európai fórumok is elismerik. „Mindenképp szeretnénk stabilak lenni a nemzetközi kupaso­rozatokban, és lassan, de biztosan tisztelni fogják a csapatunkat és a klubunkat. Okosnak és felelősségtudatosnak kell lennünk annak érdekében, hogy rájöjjünk, ezt hosszú távon hogyan tudjuk kivitelezni” – mondta Zoran Mikes.

Mint arról beszámoltunk, a megyeszékhelyi alakulatnál a szerződésüket meghosszabbítók mellett bemutatták az ősszel a zöld-fehérhez csatlakozó öt új játékost is. Ennek kapcsán az előző szezon legjobb edzőjének járó elismerést elnyerő Zoran Mikes úgy nyilatkozott, hogy izgatottan várja az új csapattal való munkát. „Nagyon örülök, hogy a városi és a megyei önkormányzat is támogat, és hálás vagyok, hogy ezekben az időkben is segítik a projektünket. Megpróbálunk mindenkit büszkévé tenni. Az előző idényből maradt jó pár játékos, és bízom benne, hogy az újak elengedő frissességet hoznak a csapatba, így a következő idényünkben sem lesz hiány izgalomból. Hiszem, hogy mindegyik játékost motiválja, hogy ismét pályára léphet, és vágyakoznak arra, hogy a legmagasabb szinten játsszanak, mint ahogy az előző években is tették.” Bevallása szerint mindannyian olyan játékosok, akik képesek azt a kosárlabdát játszani, amelyet csapatunk szeretne. „Biztos vagyok benne, hogy az új játékosok tisztában vannak azzal, fontos, hogy megfelelő energiát hozzanak magukkal, hiszen eleget kell tennünk a kihívásoknak, hogy együtt ünnepelhessük az eredményeket a szurkolókkal. Meglátjuk, hogy a játékoskeretünket a későbbiekben kell-e erősítenünk vagy sem annak érdekében, hogy mind­egyik versenysorozatban a lehető legmagasabb szinten teljesítsünk” – jelentette ki Zoran Mikes.

Az edző elmondása alapján a Sepsi-SIC minden versenysorozatban motiváltan, eltökélten és komolyan akar majd játszani. „A bajnokságban és a kupában továbbra is trófeákat akarunk nyerni, ahogy az előző szezonokban is tettük, és tudjuk, hogy ehhez szükségünk van a megfelelő folyamatra. Lépésről lépésre kell haladnunk, örülnünk kell az élményeknek, jobbnak kell lennünk minden ellenfelünknél, ha minden kihívásnak eleget akarunk tenni. Ha megtanuljuk élvezni a folyamatot, valóra válthatjuk az álmainkat” – nyugtázta a szentgyörgyi bajnokcsapat edzője. (tif)