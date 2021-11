Vörös zónába került Magyarország, új belépési feltételek vasárnaptól

November 7-től (vasárnap 00:01 perctől) vörös zónába sorolták Magyarországot a román hatóságok, ezért szigorodnak az onnan érkezők belépési feltételei. A csíkszeredai magyar főkonzulátus közlése szerint Magyarországra továbbra is akadálymentesen lehet beutazni – személyi igazolvány vagy útlevél felmutatásával, oltási papír vagy teszt nélkül –, az onnan jövők azonban karanténba kerülnek, ha nincs (az úti okmányaikon kívül) Európai Uniós QR kóddal ellátott védettségi tanúsítványuk.

A konzulátus összefoglalója szerint minden Magyarországon és Romániában használt Covid-19 oltóanyagot elfogadnak a román határőrök, beleértve a Szputnyik és a Sinopharm vakcinákat is. Az igazolás szólhat arról is, hogy valaki több mint 14 napja átesett a betegségen, de azóta nem telt el több mint 180 nap. Aki Magyarországon kapott Covid-19 elleni védőoltást, vagy esett át a betegségen, az EESZT mobil alkalmazásból tudja felmutatni az Európai Uniós QR kódot. Aki Romániában, a https://certificat-covid.gov.ro/ oldalon kérheti a QR kódot tartalmazó igazolást. A Magyarországon használt védettségi igazolás (plasztik kártya) QR kódját a román határőrök nem tudják beolvasni, ezért nem fogadják el. Csak a teljes immunizálás utáni igazolásokat fogadják el, amelyek a legtöbb oltóanyagnál a második oltást követő 10. naptól érvényesek.

Jelentős változás, hogy míg sárga besorolású országból a belépés előtt 72 órával elvégzett negatív PCR teszttel korlátlan ideig lehetett Romániában tartózkodni, addig a vörös országból érkezőkre más szabályok vonatkoznak: ez esetben negatív PCR teszttel legtöbb 72 órát lehet Románia területén maradni. Aki ezt túllépi, azonnali hatállyal 14 napos karanténba kerül, akkor is, ha az országból való távozásakor derül ez ki.

Kivételek természetesen vannak: a 12 évesnél kisebb gyermekek mentesülnek a karanténkötelezettség alól, és negatív PCR-tesztet sem kell felmutatniuk, amikor Romániába jönnek. Nem kell karanténba vonulniuk azoknak az ingázóknak, akik a határ mellett az egyik országban élnek, és a másikban dolgoznak (ezt lakcímmel és munkaszerződéssel kell igazolni), azoknak a román állampolgároknak, akik magyarországi cég alkalmazásában állnak, és üzleti ügyben érkeznek Romániába (ezt is igazolni kell a határon), a külföldön élő, de román állampolgárságú diákoknak (és ha kiskorúak, akkor kísérőiknek is), akik naponta járnak Romániába vagy külföldre tanulni, illetve felvételi- vagy záróvizsgát tesznek (és mindezekről papírjuk is van).

A 2,4 tonna feletti árufuvarozók, illetve 9 fő szállítási kapacitást meghaladó gépjárművek vezetői, a versenyekre, kulturális, művészeti vagy szórakoztató eseményre érkező sportolók, művészek és kísérőik a belépést megelőző 72 órában elvégzett negatív PCR teszttel léphetnek be az országba, ha nincs uniós oltási igazolványuk.

Rendkívüli családi eseményekre (gyermek születése, házasság vagy temetés), orvosi beavatkozásra (például rákos betegség gyógyítására), személyi azonosító okmány cseréjére, illetve oltásra érkezőknél a hatóságok megvizsgálhatják a karantén elrendelésének ideiglenes szüneteltetését. Ezeket az egyedi döntéseket a határátlépést követően az adott megyében illetékes Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) hozza meg a bemutatott iratok alapján (az oltásra érkezőknek például időpont-foglalást kell felmutatniuk).