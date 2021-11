Következő írásunk

Mivel a banki átutalások csak a következő napokban érkeznek majd be, azt, hogy mennyi bevételt hozott a baróti Laura Ház Egyesület számára a hétvégén hatodik alkalommal megszervezett Fogadjunk, hogy kibírod közösségi jótékonysági kihívás, nem lehet még megsaccolni. De nem is a pénz mennyisége az elsődleges szempont – mondotta az egyesület elnöke, Cseresznyés Emília: a fogyatékkal élők igényeire és a velük való foglalkozás fontosságára felhívni a figyelmet sokkal előrébb való cél volt, azt pedig teljesítették. Barótról, Sepsiszentgyörgyről, Marosvásárhelyről, számos kis erdélyi településről, több magyarországi városból, sőt, az Amerikai Egyesült Államokból is érkezett támogató, összesen bő hatszázan járultak hozzá a kezdeményezés sikeréhez.