A trió hangversenyén legutóbbi, Cartoon Jazz című lemezük anyaga (ahol magyar rajzfilmzenéket dolgoztak fel) mellett jól ismert jazz standardek hallhatók: Gusztáv, Frakk, Mirr-Murr, a kandúr, Vízipók, Amigo Mio (Lusta Dick dala), Macskafogó-főcímdal (Maxipocak és a denevérek támadása), Vuk, Flintstones, Alice in Wonderland, In a Mellow Tone, Volare, Cherokee, A csitári hegyek alatt és Kenny’s Sound. Fellép: Gyárfás István (gitár), Soós Márton (nagybőgő) és Cseh Balázs (dobok). Szervező: az Árkosi Kulturális Központ és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A koncert a hatályban lévő egészségügyi és az előadások szervezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlik. A jegyeket előre is meg lehet vásárolni 9–15 óráig a központ székhelyén (telefon: 0267 373 651), a jegy ára 20 lej.

ORGONAKONCERT. Pénte­ken 19 órától a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-

templomban Lőrinczi Lehel, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója ad orgonakoncertet. Műsoron: Bach-, Bartholdy-, Kovács Szilárd Ferenc- és Pikéthy Tibor-művek. A belépés ingyenes, adományokat elfogadnak.

Színház

Az M Studio mozgásszínház Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban november 12-én, pénteken 19 órától Fehér Ferenc Pappa mia! című produkcióját játssza. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában és a www.biletmaster.ro honlapon. Helyfoglalás a 0267 312 104-es és 0728 083 336-os telefonon.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Örökkévalók (magyarul beszélő), 16.30-tól Hibás Ron (románul beszélő), 18.30-tól Perzsa nyelvleckék (román felirattal), 19 órától Utolsó éjszaka a Sohóban (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

VILÁGMÉRETŰ SZENTSÉGIMÁDÁS. Ismét összegyűlnek az Oltáriszentség előtt Krisztus Király ünnepének előestéjén. Szerte a világon hálát mondanak a budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért, és új lendületet veszünk, hogy újra és újra át tudjuk élni a Jézussal való találkozás örömét – olvasható a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus honlapján közzétett hírben, miszerint november 20-án, szombaton az NEK titkársága világméretű szentségimádást szervez. Az egyórás szentségimádáshoz csatlakozhatnak plébániák, intézmények és magánszemélyek a corpusdomini.iec2020.hu honlapon.

Tündérvár nagycsaládos ösztöndíj

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (legalább három gyerek egy háztartásban) középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak. Az ösztöndíjra pályázhatnak olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok, akik Romániában nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak más helységben, mint a lakhelyük, és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. A középiskolás diákok esetében kizáró jellegű a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel. Biztatják azokat a diákokat is, akik szakoktatásban vesznek részt, hogy ha a fent leírt feltételeknek megfelelnek, nyújtsák be pályázatukat. Részletek és űrlap a tundervar.sic.hu honlapon.

IV. Barcasági Gyermekfesztivál

Online esemény november 8–12. között. A mai program: 10 órától Talányos mesék – mesematek kisiskolásoknak; a foglalkozást vezeti: Szabó Enikő meseterapeuta és mesemondó, ajánlott korcsoport: 3–4. osztály, időtartam: 45 perc; 11 órától Márton-napi Kerekítő – foglalkozás Sipos Tündével, ajánlott korcsoport: 0–4 éves kor, időtartam: 45 perc; 18 órától Márton-napi online élő mesés koncert a Szépenszóló Társulattal – családi program, a koncert időtartama: 50 perc. Pénteken: 10 órától A bátrak nemzetsége – szorongásoldó, bátorságnövelő alkotó-fejlesztő mesélés kis­iskolásoknak; a foglalkozást vezeti: Szabó Enikő meseterapeuta és mesemondó, ajánlott korcsoport: 3–4. osztály, időtartam: 45 perc; 15.30-tól Néma sikoly... – a bullying témáról Krizbai Tímea klinikai szakpszichológussal Miklósi Zsófia Villő pszichológus beszélget; ajánlott korosztály: 10 évestől kamaszokig, de pedagógusok és szülők is jelentkezhetnek, időtartam: 60 perc; 17 órától 7 Szépség, 7 Tudomány – könyvbemutató az alkotókkal, Szabó Enikővel és Karda Zenkővel. Minden program ingyenes, de vannak események, amelyek előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ha tetszenek az események, és van rá lehetőség, szívesen fogadják a fesztiválozás közben otthon vagy intézményi keretek között készített fotókat, melyeket kitehetnek a Facebook-oldalra is. E-mail-cím: barcasagigyermekfesztival@gmail.com.

Prosztatarákszűrés

Az ALMA jótékonysági egyesület kezdeményezésére és támogatásával a múlt havi mellrákszűrés után november 10. és december 10. között ingyenes és kedvezményes prosztatarákszűrést végeznek a sepsiszentgyörgyi ProVitam diagnosztikai központ urológus szakorvosai. A program azoknak a 45 év fölötti férfiaknak szól, akik jelenleg nem kapnak kezelést krónikus prosztata­problémák miatt, valamint akik ebben az esztendőben nem vettek részt PSA-vizsgálaton, illetve prosztataechográfián. Mivel az ingyenes szűrővizsgálatot csak negyven személynek tudják felajánlani, a ProVitam további vizsgálatokhoz kínál kedvezményt a jelentkezések sorrendjében. Érdeklődni a 0267 312 919-es és a 0728 114 900-as telefonon lehet. (fekete)

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-

címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Zalánban ma 8–13 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS. A járványügyi szabályozások értelmében a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba 12 év feletti olvasók kizárólag védettségi igazolással léphetnek be. Ennek hiányában az olvasók telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Az előkészített olvasnivalókat és a visszavitt könyveket a könyvtár munkatársai előzetesen rögzített időpontban, a székhely hátsó bejárata előtti téren adják/veszik át. A telefonos igényléseket kedden 9 és 19, szerdától péntekig 9 és 17, szombaton 9 és 13 óra között fogadják. Telefon: 0267 312 133, e-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, katalógus: online.kmkt.ro.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség tájékoztatja a cégeket, vállalkozásokat, hogy a kényszerszabadság igényléséhez szükséges iratokat a covasna@anofm.gov.ro e-mail-címen fogadják. Naprakész tudnivalók az anofm.ro honlapon.

IFJÚSÁGI IRODA. Ifjúsági irodát nyitott Sepsiszentgyörgyön a város önkormányzata a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt. Kérik a lakosságot, bármilyen ifjúságot érintő probléma kapcsán forduljanak az iroda munkatársaihoz. Elérhetőségek: krista.salagean@sepsi.ro, zsolt.balogh@sepsi.ro.