Kézdivásárhelyen 21, Kovásznán 55, Baróton 12 covidos beteget ápolnak, a sepsiszentgyörgyi megyei kórházban 78 fertőzöttet kezelnek a különböző elkülönített osztályokon. A fertőző- és a tüdőgyógyászati osztályon 65-en kapnak ellátást, statisztikailag ide számít a gyermekgyógyászat elkülönített részén ápolt, pozitív teszteredményű kisbaba és az anyukája, mindketten jól vannak. Az érsebészeten egy covidos pácienst kezelnek, az intenzív terápián mind a tizenkét ágy foglalt. Ezen az osztályon három kritikus állapotban lévő intubált beteg fekszik, heten noninvazív lélegeztetésre szorulnak, ketten magas nyomású oxigént kapnak. A megyei kórházban kezelt 78 koronavírusos betegből kilencen voltak beoltva, egyikük társbetegségekkel került az intenzív osztályra.

A múlt szerdai jelentés óta 34, COVID-19 betegséggel összefüggő kiutalás történt a megyei kórházban, és tíz férfi, valamint ugyanannyi nő hunyt el (43–93 év közöttiek), egy esetben az illető be volt oltva, ellenben több társbetegségben szenvedett – tájékoztatott András-Nagy Róbert.

A menedzser hangsúlyozta, továbbra is jellemző, hogy az emberek nagyon későn fordulnak orvoshoz, nem COVID-tünetek, krónikus betegségek, akut szimptómák esetén is súlyos állapotban kerülnek kórházba, ami csökkenti a felépülés esélyét, olykor egyenesen lehetetlenné teszi, hogy az orvosok segíteni tudjanak. Lapunk kérdésére elmondta, míg 2019-ben 250-en hunytak el a megyei kórházban, 2020-ban 666-an, a koronavírus-járvány áldozatain kívül olyanok is, akik félelmükben későn mentek orvoshoz, vagy megvárták, amíg a mentő elviszi őket.

Szintén a Háromszék kérdésére válaszolva a kórházvezető elmondta, a covidos betegek kezeléséhez szükséges alap antibiotikumokból általában két hétig elegendő készletet tudnak beszerezni, ahogy az egyik mennyiség megérkezik, rendelik a másikat, ugyanígy járnak el a véralvadásgátló esetében is, ami elengedhetetlen ebben a kezelési sémában. Kisegítő gyógyszereik is vannak, de az antivirális szerek terén nem állnak túl jól, amúgy szerinte legtöbb páciens esetében már nem is eléggé hatékonyak, mivel állapotuk más protokoll szerinti kezelést igényel.