Nem sikerült megállapodni a miniszterelnökről

A Digi24 televíziónak nyilatkozva az RMDSZ elnöke elmondta, alakulatának és a PNL-nek már van egy közös kormányprogramja, ezt kellene összehangolni a PSD elképzeléseivel. „Ez a vita eltart majd néhány napot, de úgy gondolom, hogy megállapodásra tudunk jutni” – fogalmazott. Kelemen szerint tárgyalnak a kormánystruktúráról is, amely nagyjából megegyezik a jelenlegivel, várhatóan 20–21 minisztérium lesz.

A miniszterelnöki tisztség kapcsán azonban elakadtak az egyeztetések – nyilatkozta a szövetségi elnök –, miután egyik nagy párt sem akarja elfogadni, hogy a másik nevesítsen miniszterelnök-jelöltet. Mind a PNL, mind a PSD igényt tart a tisztségre, amelyre a pártelnököt jelölné. Kelemen azt mondta, több változat is szóba került a téma kapcsán, többek között az is, hogy az esetleges koalíciót alkotó három párt rotációs alapon adja a kormányfőt egy-egy évig.

„Ha mondjuk az RMDSZ kezd, meg vannak mentve, utána aztán következhet a PNL is, és a PSD is. Mert nekik azzal van gondjuk, hogy ki legyen az első” – magyarázta. A szövetségi elnök szerint az a lehetőség is felmerült, hogy független miniszterelnök vezesse a kormányt, „ez azonban nagyon nehéz lenne” – vélekedett.

Amint körvonalazódik a közös kormányprogram, a kormánystruktúra, és meglesz a koalíciós megállapodás, az államfővel is egyeztetnek, és végső soron neki kell majd megneveznie a miniszterelnök-jelöltet – összegzett Kelemen Hunor.

Megtalálják a közös jelöltet

A PNL, a PSD és az RMDSZ közös miniszterelnök-jelöltet fog nevesíteni az államelnökkel esedékes cotroceni-i tárgyalásokon – jelentette ki Florin Cîţu, a PNL elnöke a tegnapi kormányalakítási megbeszélést követően. „Egymás között fogjuk megtalálni a megoldást, és azt fogjuk ismertetni az államelnök úrral. Nem megyünk oda megoldás nélkül” – szögezte le Cîţu. A leendő kormány összetételéről annyit mondott, várhatóan két új minisztérium is létrejön, az egyik a vállalkozói szférával, a másik a szociális kérdésekkel foglalkozik majd. Feladatkörüket a későbbiekben pontosítják. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a kormányalakítási tárgyalások vasárnap lezárulnak, és jövő héten sor kerülhet a kabinet beiktatásáról döntő parlamenti szavazásra.

A PSD-vel és RMDSZ-szel folytatott tegnapi megbeszélést nagyon jónak nevezte, hozzátéve, természetes, hogy vannak viták közöttük, hiszen két különböző ideológia felől érkezve kell megtalálniuk a közös nevezőt.