Újabb kórháztűz halálos áldozatokkal /Frissítés: A tűz oka/

Halálos áldozatokat is követelő tűz ütött ki csütörtök hajnalban a ploieşti-i járványkórházban, ahol koronavírussal fertőzött betegeket ápolnak. Az intézmény közlése szerint nagy eséllyel az egyik kórházi ágy lába és a padló közötti súrlódás keltette szikra okozta a tüzet, amelyben az egyik ott dolgozó ápolónő is megsérült. A történtek miatt büntetőjogi vizsgálat is indul gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával.

Az osztályon 21 páciens feküdt, ketten – a tűz által érintett kórteremben fekvők – meghaltak. Egyikük 74, másikuk 75 éves volt. Egy ápolónő közepes égési sérüléseket szenvedett, őt Bukarestbe szállították. Az osztályon fekvők közül 16 beteget átköltöztettek a ploieşti-i sürgősségi kórházba, hárman elutasították az átköltözést.

Bogdan Nica, a járványkórház igazgatója szerint valószínűleg az egyik kórházi ágy és a padló közötti szikra okozta a tüzet. Az intézmény egyik épületének földszinti kórtemében fekvő két betegen oxigénmaszk volt, a nagy mennyiségű oxigén pedig tűzveszélyt jelent. Az alkalmazottak beszámolója szerint az egyik beteg nagyon zaklatott volt, az ápolónő megpróbálta visszahelyezni az oxigénmaszkot az arcára. Ekkor csapott fel a láng, amelyet valószínűleg az okozhatott, hogy a vergődő beteg ágya mozgott és súrlódott a padlóhoz. Az ápolónő munkatársai poroltóval azonnal közbeavatkoztak. A tűzoltók 10 perc múlva érkeztek a helyszínre, és felszámolták a tüzet, amely így nem terjedt tovább a többi kórteremre. Bogdan Nica azt is elmondta, hogy a katasztrófavédelem által februárban jelzett tűzvédelmi hiányosságokat 90 százalékban orvosolták, az elektromos berendezés új, az oxigénellátó rendszert tavaly szerelték be, illetve a kórház tűzvédelmi engedélyeztetésre vár. Azt is jelezte, hogy Prahova megyében egyetlen kórház sincs rendben, mert óriási beruházásokra volna szükség. Az igazgató szerint a szóban forgó intézményben minden intézkedést betartottak, és a teljes személyzet képzésben részesült.

A tűz kapcsán megszólalt Raed Arafat belügyi államtitkár, valamint Cseke Attila egészségügyi miniszter is, a Digi24 televízió megkeresésére. Előbbi részletekkel szolgált, egyebek mellett elmondva, hogy a két halálos áldozat nem invazív lélegeztetést kapott. Arafat azt is elmondta: noha a helyszínre betegszállító mentőket is küldtek a fővárosból, végül az a döntés született, hogy a kórház többi kórtermét nem ürítik ki. Cseke Attila szerint az ügyben vizsgálat indul az okok és körülmények tisztázása végett felderítése érdekében.

A Prahova megyei rendőrség szóvivője Mihaela Florescu arról tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget, hogy a hatóságok gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával vizsgálatot indítottak. Az esetet az ügyészség vizsgálja.

Zárlatos konnektor okozhatta a tüzet

Csütörtök este az Agerpres hírügynökség közölte, az egészségügyi intézmény menedzsere szerint a tűzoltók az incidens lehetséges okaként egy zárlatos konnektort jelöltek meg. Az igazgató elmondta, februárban a katasztrófavédelem megbírságolta az intézményt a tűzvédelmi engedély hiánya miatt. Bogdan Nica állítása szerint idén az egészségügyi minisztériumtól semmiféle támogatást nem kaptak, csak a megyei tanács folyósított a kórháznak pénzt. Miután megkapták az összeget, három épületrészre megszerezték a tűzvédelmi engedélyt, 30–40 napon belül pedig arra a külső épületre is megkapják, amelyben a járványkórház működik.

Egy év leforgása alatt ez a harmadik, halálos áldozatokkal járó kórháztűz, amely koronavírusos betegek kezelésére kijelölt intézményben ütött ki.