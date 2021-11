Mérséklődőben az új fertőzések száma

Országos viszonylatban tovább csökkent az újonnan azonosított fertőzöttek száma, Háromszéken azonban csütörtökön is a százhoz közelített a hatósági tájékoztatóban szereplő adat.

A kommunikációs törzs összefoglalója szerint a legutóbbi jelentés óta 5416 új koronavírusos megbetegedést (875-el kevesebbet, mint szerdán) igazoltak Romániában, több mint 52 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán. A Kovászna megyében jegyzett 99 új esettel 12 086-ra nőtt a járvány kezdete óta hivatalosan nyilvántartott fertőzöttek száma térségünkben.

Mintegy 850 fővel csökkent a kórházakban ápolt betegek száma is, csütörtökön összesen 16 588 hasonló helyzetben lévő páciensről tájékoztattak, akik közül 1772-en szorulnak intenzív terápiára (félszázzal kevesebb, mint előző nap). Ami a fertőzött gyermekeket illeti, 286-an vannak kórházban, közülük 24 kiskorúnak igen súlyos az állapota, őket az intenzív terápiás osztályokon látják el.

A hatóságok 318 koronavírussal diagnosztizált személy halálát jelentették (87-el kevesebbét, mint egy nappal korábban); ebből 15 haláleset korábban következett be. A kommunikációs törzs tájékoztatása szerint Háromszék is érintett. Az áldozatok közül 219-en nem voltak beoltva, ugyanakkor 295-nek volt valamilyen társbetegsége. A 27 beoltott áldozat 30 és 39 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és egy kivételével mindannyian más betegségekben is szenvedtek.

A háromszéki helyzetről a kormánybiztosi hivatal tájékoztatójából kiderült: 184 elvégzett teszt nyomán 99 új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, ugyanakkor tíz, a koronavírussal összefüggésbe hozható elhalálozást is nyilvántartásba vettek. A járvány kezdete óta összesen 482 halálesetet okozott a kór megyénkben, 10 701 háromszéki beteg pedig kigyógyult a fertőzésből. Csütörtökön megyeszerte 1127 aktív esetet jegyeztek a hatóságok.

Ami az oltásokat illeti, a legutóbbi jelentés óta 576 adag oltást használtak fel Kovászna megyében: 68-an kapták meg az első, 131-en a második, 229-en pedig a harmadik adagot. Ugyanakkor 148-an az egydózisú Johnson&Johnson vakcinát vették fel.