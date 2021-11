Országos premier: az aktív passzív-irodaház

A csütörtöki bemutatón a megrendelők – a Gnome Design kft. képviseletében Bihari Béla és Debreczeni László – mellett a generál és építészeti tervezést tervezést végző Török Áron (Open Works Kft.) a statikai, illetve energetikai tervezést megvalósító Varga Szabolcs (V&V Projekt Kft.), valamint a kivitelező képviselője, Király Sándor (Instal-All Kft.) is részt vett. Elhangzott, az összességében 1,7 millió euróból megvalósult fejlesztés (ebből 1,3 millióba került az irodaház épülete) az úgynevezett POR 2.2, vagyis a regionális operatív program beruházásokat finanszírozó fejezetében nyert támogatást 30 százalékos önrész felhasználásával, és négy év alatt valósult meg. Egyedisége abban áll, hogy nem-lakáscélú épületként az országban először kapta meg az úgynevezett passzívház minősítést, de a szomszédos országokban is nagyon kevés épület rendelkezik ezzel. Mi több, a kilencvenes évek elején bevezetett koncepcióban a világon jelenleg csak százharminchárom olyan irodaházról tudnak a beruházók, amely megszerezte ezt a minősítést. A tervezés és megvalósítás folyamán ennek érdekében olyan, nálunk eddig még soha nem használt, innovatív technológiákat és megoldásokat alkalmaztak, amelyek révén korunkat meghaladó létesítmény, a jövő irodaháza valósult meg.

Török Ádám és Varga Szabolcs bemutatja az irodaházat. A szerző felvétele

A tervezők és kivitelezők részletesen bemutatták az épületet, az alkalmazott eljárásokat – ezekre későbbi lapszámunkban még visszatérünk. Elöljáróban csak annyit, hogy a mintegy 550 négyzetméter hasznos felülettel és közel 1500 köbméter légtérrel rendelkező ingatlan külső energiaellátása eddigi működése során egy tömbházlakás szükségleteihez mérhető, amit leginkább a havi mintegy 200 lejes gázszámla példáz. De egy sor, a munkavégzést segítő szempont is érvényesült.

Bihari Béla elmondta, az új székház a cég 2030-ig elképzelt fejlesztési stratégiájának része, az itt készülő termékek és szolgáltatások ugyanis (IT-szektor) nem csupán az elsöprő többségében világpiaci megrendelők legmagasabb szintű igényeit kívánják kielégíteni, hanem az itt dolgozó, magas képzettségű munkatársak elvárásait, sőt újabbak megnyerését is szolgálja. A fejlesztések révén ugyanakkor azt is meg szeretnék mutatni, hogy Székelyföldön is lehet a világpiaci színvonalat is meghaladó módon tervezni és kivitelezni egy ilyen összetett fejlesztési elképzelést.

A tulajdonosok, a tervezők és kivitelezők átveszik a passzívház tanúsítványt. Fotó: Pálfy Sándor

Az irodákat, informális és rekreációs tereket magába foglaló három szintű épületet bejárásakor kiderült: a fiatal vállalkozók nem csupán szakmai értelemben büszkék a megvalósításra, hanem arra is, hogy mindezt széles körű helyi együttműködés révén valósították meg.