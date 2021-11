Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, drága jó édesapa, unokájáért rajongó nagytata, testvér, sógor, nagybácsi és jó barát, a dálnoki születésű sepsiszentgyörgyi

id. POLGÁR ÁRPÁD

volt taxisofőr

életének 71. évében 2021. november 11-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat november 13-án 15 órakor kísérjük utolsó útjára a dálnoki ravatalozóháztól az alszegi temetőben.

Részvétfogadás a gyászszertartás előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4323804

„Emlékezz meg az egész útról, amelyen hordozott

az Úr!”

Szomorú szívvel, de a feltámadás hitének reménységével a szívünkben tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

MÁRTON ÁRON

gidófalvi-zalai lakos életének 68. esztendejében visszaadta lelkét Teremtőjének.

Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Hamvai elhelyezésére a későbbiekben kerül sor a gidófalvi temetőben, mely időpontról tájékoztatást fogunk adni.

Gyászoló szerettei

4323805

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagyapa, testvér, após, apatárs, rokon és jó barát, a kálnoki

id. RÁCZ JÓZSEF

életének 67. évében rövid szenvedés után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. november 13-án 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a kálnoki közös temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a sírnál.

A gyászoló család

4323809

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bölöni születésű bukaresti

VAJDA GYULA

testének hamvait 2021. november 13-án 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a bölöni unitárius templom udvarán.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4323778

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kilyéni születésű sepsiszentgyörgyi

BALOGH MÁRTON

volt textilgyári alkalmazott

életének 68. évében hosszú betegség után elhunyt.

Temetése 2021. november 13-án, szombaton 15 órakor lesz a kilyéni református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4323782

Szívünk mely fájdalmával, de a jó Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, sógor, apatárs, rokon, szomszéd és jó ismerős, a szárazpataki születésű

id. MARTI JÁNOS

szerető szíve életének 72., házasságának 48. évében 2021. november 10-én megszűnt dobogni.

Drága hallottunk földi maradványait november 13-án, szombaton 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a dálnoki ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4323788

Egy könnycsepp a szemünkben érted él, /

Egy gyertya az asztalon

érted ég, / Egy fénykép,

mely őrzi emléked, /

S egy út, mely elvitte az életed. / A bánat,

a fájdalom örökre megmarad, / Mindig velünk leszel,

az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, rokon és jó szomszéd, a sepsiszentgyörgyi

TÖRÖK IRÉN

nyugalmazott dohánygyári alkalmazott

életének 76. évében hosszú, de türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2021. november 13-án, szombaton helyezzük örök nyugalomra a szemerjai új református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

4323790

Megemlékezés

Szeretetét, jóságát, gondoskodását szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

LEOPOLD JENŐRE

halálának ötödik évében.

Özvegye, gyermekei

és unokái

1990

Fájó szívvel emlékezünk SOLYMOSI KATALIN KLÁRÁRA

halálának hatodik hónapjában.

Gyászoló családja

1116899

Ma négy éve, hogy a drága jó Édesapánk,

az uzoni RÉTYI JÓZSEF

itt hagyott örökre.

Soha nem feledünk, a szívünkben megőrzünk, amíg élünk, szeretünk. A jó Isten vigyázzon Rád!

Pihenésed legyen csendes, emléked áldott.

Szerető lányaid

és családjuk

4323785

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi. Szomorú szívvel emlékezünk ALMAȘAN ANNÁRA („liftes” Annuska néni) halálának hatodik hónapjában.

Szerető gyermekei

és azok családja

4323801

Bús temető csendes susogása, oda megyünk hozzád, ez maradt csak hátra. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, minket és mindent, amiért küzdöttél. A jó Isten áldja drága jó szíved, angyalok simogassák dolgos két kezed. Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél, köszönjük, hogy éltél és minket szerettél.

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi id. NAGY TIHAMÉRRA halálának hatodik hónapjában.

Szerettei

4323806

Áldott emlékét fájdalommal őrizzük és soha el nem múló szeretettel emlékezünk TÓTH SZILÁRD LÁSZLÓRA halálának 2. évfordulóján. Nyugodj békében.

Szerető szülei, testvére, Levente és családja

1599

Kegyelettel és fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

VAJDA MÁRIA MAGDOLNÁRA

(szül. DÁNCSUJ), aki két éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettő családja

4323786

„Szeretteink nem halottak! / Amíg élünk, élők! / Csak egy másik síkra menő, / világot cserélők!” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a rétyi PAKUCS JÓZSEFNÉ CSŐSZ JULIANNÁRA halálának 5. évfordulóján.

Szerettei

1116897

Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a pávai VARGYASI FERENCRE halálának 16. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, három gyermeke

és azok családja

20579

Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, gyermekre, nagytatára, apósra, NYÁGULY MIHÁLYRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4323759

Szeretettel emlékezünk a kökösi PATAKI JÓZSEFRE halálának hatodik évfordulóján.

Nyugodjon békében.

Szerettei

4323762