Alaposan felruházták a környékbeliek ezt a falut ragadványnevekkel. A Barátos községhez tartozó település a Kézdi-Orbai Mezőség nyugati szélén fekszik, a helyiek szerint, ha valaki magasabban áll, netalán felmegy a református templom harangtornyába, kivált őszi tiszta időben az egész körültáj kitárulkozik előtte. Olykor még részletezik is: „hogyha egy körző hegyes felét Telek nevére szúrjuk be a földabroszon, és a Kárpát-kanyar környékétől másik karját körbeforgatjuk, pont azt a tájat kerekíti be, amit innen Telekről lehet látni tiszta őszi időben!”