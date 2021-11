Nem engednek a liberálisok

A párt alelnöke kifejtette: a liberálisok tárgyalóküldöttsége nincs felhatalmazva annak a javaslatnak az elfogadására, hogy az Izraelben vagy az Európai Parlamentben is alkalmazott elv szerint a körvonalazódó nagykoalíciót alkotó pártok egymást váltva adják a miniszterelnököt. Kérdésre válaszolva elmondta, a PNL egyik korábbi határozata értelmében a párt kormányfőjelöltje a mindenkori pártelnök, aki jelenleg Florin Cîţu, ám nem zárkóznak el attól, hogy egy másik liberális politikus kapjon kormányalakítási megbízást. „Független kormányfőjelöltet semmiképpen nem tudunk elfogadni” – szögezte le. Úgy vélte, nem vezetne pártszakadáshoz, ha Cîţu helyett Nicolae Ciucă, Lucian Bode, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, ő maga, Emil Boc vagy akár Dan Motreanu lenne a miniszterelnök, de a jelöltről amúgy is az államfő dönt. „Bárki lehet a felsoroltak közül kormányfő. Ludovic Orban nem” – jelentette ki. Rareş Bogdan szerint a PNL három megyei szervezete már jelezte: ellenzik a miniszterelnöki mandátum rotációs alapon történő elosztását a három koalíciós párt között. Leszögezte: a liberálisok országos politikai bürója azt semmiképp nem fogja elfogadni, hogy a kormányfői tisztséget elsőként a PSD vagy az RMDSZ jelöltje töltse be.