Egyetértés járványkezelésben

A koronavírus-járvány megfékezését célzó azonnali intézkedésekről egyeztettek tegnap a kormányprogram egészségügyi fejezete kapcsán a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az RMDSZ tárgyalóküldöttségei – számolt be a parlamentben Alexandru Rafila.

A PSD képviselője elmondta, hogy több mint ezerrel lehetne növelni a tesztelési központok számát, de a lakosság számára is hozzáférhetőbbé kellene tenni a szűrést. Emellett tárgyaltak arról is, hogy a járvány esetleges ötödik hullámára való felkészülés részeként bővíteni kell a járóbeteg-ellátást és támogatni a COVID-betegség kezeléséhez használt gyógyszerek hazai gyártását. Rafila szerint a járóbeteg-ellátás bővítésével csökkenthető a nyomás a kórházakon. Emlékeztetett: a szakemberek szerint azért olyan magas a romániai kórházakban a páciensek elhalálozási aránya, mert a betegek túl későn jelentkeznek vizsgálatra, amikor már nem lehet rajtuk segíteni. A PNL alelnöke, Nelu Tătaru elmondta, egyeztettek arról a javaslatról is, hogy a koronavírusteszt elvégzése a közalkalmazottak számára 60 napig legyen ingyenes. Ennek kapcsán adatokat kértek a pénzügyminisztériumtól arról, hogy lenne-e költségvetési keret erre a célra.