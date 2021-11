Ötezernél kevesebb új megbetegedés

Mérséklődött a kórházakban ápolt fertőzöttek száma is, pénteken 16 019 páciensről számolt be a kommunikációs törzs - ez 569-l kevesebb, mint az előző napon közölt érték. Ami az igen súlyos állapotban lévő betegeket illeti, továbbra is több mint 1700-an szorulnak intenzív terápiára. A kórházban kezelt páciensek között 273 kiskorút jegyeznek, közülük 24-et ápolnak az intenzív osztályon.

Enyhén csökkent a halálesetek száma: az elmúlt 24 órában 307 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; ebből 21 haláleset korábban következett be. A hatóságok 157 férfi és 129 nő elhunytáról számoltak be, a legfiatalabb áldozat a harmincévesek korcsoportjába tartozott. Az elhunytak közül 286-an nem voltak beoltva, 274 áldozat pedig más társbetegségben is szenvedett. A 21 beoltott áldozat 50 és 59 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, kettő kivételével mindannyiuk esetében más betegséget is nyilvántartottak.

Kovászna megyében a legutóbbi jelentés óta 136 tesztet végeztek el és 88 új esetet azonosítottak, az aktív esetek száma megyeszerte 1119. Közülük 431-et Sepsiszentgyörgyön jegyeztek, a megyeszékhely fertőzöttségi mutatója 6,75 ezrelék. Kézdivásárhelyen 126 megbetegedést tartanak nyilván (6,33 ezrelék), 42-t Kovásznán (3,83 ezrelék), míg Barótról 44 fertőzöttet jelentett pénteken a kormánybiztosi hivatal, ott 4,88 ezrelék a fertőzöttségi mutató.