Egy megye már kizöldült

A hétvégén kevés, mindössze 19 152 tesztet végeztek el, ebből 2 136 bizonyult pozitívnak. Kovászna megyében továbbra is sok az új eset, vasárnap folyamán 38 újabb fertőzés igazolódott be, Háromszék fertőzöttségi mutatója 4,02 ezrelék. A stratégiai kommunikációs törzs 179 újabb áldozatot jelentett, ezidáig 53 264-en vesztették életüket koronavírus miatt. A kórházban ápoltak száma enyhén csökken, de továbbra is sok a súlyos eset, intenzív osztályon 1720 beteget ápolnak.

Kovászna megyében jelenleg 910 aktív esetet tartanak számon, a következők szerint: 21 Illyefalván (a településen az ezer lakosra vetített incidencia 10,14), 12 Nagyajtán (incidencia 7,45), 30 Uzonban (6,45), 21 Bölönben (6,36), 15 Sepsikőröspatakon (6,00), 10 Sepsibükszádon (5,85), 10 Mikóújfaluban (5,62), 10 Lemhényben (5,45), 5 Kommandón (5,24), 104 Kézdivásárhelyen (5,23), 27 Bardocon (5,20), 329 Sepsiszentgyörgyön (5,15), 7 Kökösben (4,65), 21 Zabolán (4,48), 39 Baróton (4,32), 10 Rétyen (4,30), 40 Bodzafordulón (4,23), 20 Szitabodzán (4,11), 7 Árkoson (4,07), 9 Dobollón (3,98), 10 Hidvégen (3,96), 4 Málnáson (3,94), 5 Kézdialmáson (3,93), 15 Torján (3,91), 10 Gidófalván (3,73), 12 Bereckben (3,49), 14 Kézdiszentléleken (3,02), 31 Kovásznán (2,83), 10 Ozsdolán (2,69), 3 Maksán (2,40), 6 Szentkatolnán (1,81), 2 Nagypatakon (1,75), 4 Sepsibodokon (1,55), 8 Előpatakon (1,41), 7 Zágonban (1,37), 2 Kézdiszentkereszten (1,16), 2 Vargyason (1,16), 1 Dálnokban (1,06), 5 Baconban (1,05), 4 Csernátonban (0,98), 1 Barátoson (0,72), 2 Nagyborosnyón (0,61) 3 Gelencén (0,58) és 2 Zágonbárkányban (0,50). Esztelneken egyetlen Sars-CoV-2-vel fertőzött személyt sem regisztráltak.