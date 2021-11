Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Röviden

ÚJ VÁLLALKOZÁS FIATALOKNAK. A StartUp Covasna a NEETs kategóriába tartozó fiatalok jelentkezését várja, akik vissza nem térítendő támogatás által szeretnék létrehozni új vállalkozásukat. Az új kiírás azoknak a 18–29 év közötti munkanélküli fiataloknak szól, akik nem vesznek részt oktatásban vagy képzésben.

VÍZELZÁRÁS. Uzonban és Szent­ivánlaborfalván ma 8–13 óráig, Sepsibodokon a Talamérben november 17-én 9–14 óráig javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyör­gyön ma 13–16 óráig a Szabadság tér környékén: a Costantin Brâncuși Líceumban, az 5-ös, 6-os és 2-es, valamint az Adas-tömbházban, az ortodox egyháznál és a Katonai Központban; Albisban, Dálnokban és Maksán 18-án 8.30–15.30-ig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MÉRÉS. Ma 9 és 14 óra között ingyenes vércukorszint- és vérnyomásmérésre várják az érdeklődőket Sepsi­szentgyörgyön a Csíki utca 15. szám alatti Natureka bioboltban.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség tájékoztatja a cégeket, vállalkozásokat, hogy a kényszerszabadság igényléséhez szükséges iratokat a covasna@anofm.gov.ro e-mail-címen fogadják. Naprakész tudnivalók az anofm.ro honlapon.

IFJÚSÁGI IRODA. Ifjúsági irodát nyitott Sepsiszentgyörgyön a város önkormányzata a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt. Kérik a lakosságot, bármilyen ifjúságot érintő probléma kapcsán forduljanak az iroda munkatársaihoz. Elérhetőségek: krista.salagean@sepsi.ro, zsolt.balogh@sepsi.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona (telefon: 0372 407 231, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Richter Gedeon (0267 362 280) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Ingyenes ügyintézés

TORJA. Ma 16–18 óráig a kézdivásárhelyi Demokrácia Köz­pont munkatársai Torján a Székely Házban (feltorjai régi kultúrotthon) segítenek a magyar állampolgársági ügyintézésben. A már magyar állampolgároknak tájékoztatást nyújtanak a születés, házasság, válás, haláleset magyarországi anyakönyvi vezetésével kapcsolatosan és az anyasági támogatás, babakötvény ügyintézésében is. Telefon: 0267 360 006, 0762 248 704.

CSERNÁTON-KÖKÖS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai november 17-én, szerdán 16–18 óráig Csernátonban a Sylvester Lajos Közösségi Könyvtárban, illetve Kökösben a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztráció­val, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben és dossziék összeállításában is.

Mozi

A SEPSISZENTGYÖRGYI MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.15-től Örökkévalók (magyarul beszélő), 17 órától Hibás Ron (románul beszélő), 19 órától Utolsó éjszaka a Sohóban (román felirattal), 19.15-től Venom 2. – Vérontó (magyarul beszélő). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

A KOVÁSZNAI MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN november 18-án, csütörtökön 18 órától a Még egy kört mindenkinek című dán filmdrámát vetítik magyar és román felirattal. Helyfoglalás, további információ a 0744 364 250-es telefonon. Jegyár: 10 lej. 12 év feletti nézők kizárólag zöldtanúsítvány felmutatásával látogathatják a vetítéseket. A tanúsítvány igazolja a teljes oltottságot vagy azt, hogy felmutatója az elmúlt hat hónapban átesett a fertőzésen.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egy­házközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált.

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Ma 17 órától csendes szentség­imádási óra, szerdán a szentmisék előtt közösen imádkozzák a reggeli, illetve az esti dicséretet a zsolozsmából (a reggeli szentmise után nagytakarítást szerveznek); csütörtökön 17 órától a Pro Vita Hominis Társaság tagjai vezetik a szentségimádást; vasárnap a templom búcsúja, amelyre hagyományosan lelkigyakorlattal készülnek csütörtök-péntek-szombaton az esti szentmiséken – meghívott lelkiatya a sepsiszentgyörgyi Szénégető István remeteszegi plébános, a főegyházmegyei családpasztorációs iroda vezetője.

ÖRÖKÖS SZENTSÉGIMÁDÁS. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében ma Szentkatolnán tartanak örökös szentségimádást a katolikus templomban.

Megjelent

Megjelent az Erdélyi Előretolt Helyőrség irodalmi-kulturális négyheti lap novemberi száma (IV. évfolyam, 12/42. szám), melyben négy humoros írás is reflektál a járványhelyzetre (ezeket Miklóssi Szabó István, Muszka Sándor, Sántha Attila és Varga Melinda jegyzi), valamint a Hősember című, Sárosi Mátyás és Szabó Kriszta által jegyzett képregény is ezzel foglalkozik. Zorkóczy Zenóbia beszélget Laczkó Vass Róbert színművésszel, Bálint Tamás jegyzi a Ferencz S. Apor képzőművésszel készült interjút. Péter Beáta beszámol a gyulafehérvári papnevelde diákjainak két lapjáról. Versekkel jelentkezik Lázár Kinga, Böszörményi Zoltán, Iancu Laura, Laczkó Vass Róbert, Fecske Csaba, Fekete Vince, Pethő Loránd, Lőrincz József, Zelenka Brigitta, valamint Ferencz-Nagy Zoltán is, utóbbi e havi örökversünk szerzője. Miklóssi Szabó István szolgáltatja A Könyv rovat témáját Gyémántmozaik című kötetével, a prózarészlet mellett Muszka Sándor recenziója is olvasható a könyvről. Novellával van jelen Kudelász Nóbel és Horváth Szekeres István, a most debütáló Saád Anna, tárcával Izer Janka, regényrészletet közöl Pataki Tamás. Az Élő történelem rovatukban Puskás Attila szamosújvári börtönben született verseiből, valamint az azokhoz fűzött kommentárjaiból tallóznak. Hamarosan a helyorseg.ma oldalon is megtalálható lesz, nyomtatásban a Székelyhon, Krónika, Brassói Lapok, Háromszék, Nyugati Jelen és a Székely Hírmondó mellékleteként olvasható.