Az egy héttel korábbihoz viszonyítva tegnap jóval több iskolában és óvodában kezdődött újra a jelenléti oktatás, de még így is a háromszéki diákok és óvodások több mint fele kényszerül otthonról követni a tanórákat, foglalkozásokat. Akik ellenben visszatérhettek a tantermekbe, úgy tartják, életük újból a rendes kerékvágásba került, ezt így gondolják a szülők és a pedagógusok is.

A kétgyermekes Jakab-Benke Hajnalka testnevelő tanár a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, aki szülőként és pedagógusként is megszenvedi a koronavírus-járvány oktatásra vonatkozó korlátozásait. Előkészítő osztályos fia mikós diák, aki a kényszervakáció után rögtön visszatérhetett a közösségébe, a szülők nagy örömére tegnap kiscsoportos kisfiuk is mehetett óvodába. Igaz, nem volt túl egyszerű az elválás, hisz a Hófehérke Napközi Otthon néhány alkalmazott megfertőződése miatt októberben két hétig bezárt, aztán jött a kéthetes kényszervakáció, a múlt héten pedig még nem érte el a 60 százalékot az alkalmazottak átoltottsága, így a hároméves gyermek tanév elejétől összesen két és fél hetet tölthetett az óvodai közösségben, ami nem volt elegendő ahhoz, hogy megszokja – részletezte az anyuka. A járvány kezdete óta pedagógusként is sok új dolgot kellett megtanulnia, megszoknia, elsősorban saját kreativitását bevetnie, mert nem könnyű testnevelésórát tartani tizenéves gyermekeknek a virtuális térben. Azóta sem egyszerű. Visszatérhettek a tornaterembe, de nem szervezhetnek csapatjátékokat, ezt be is tartják, labdájuk elegendő van ahhoz, hogy mindenkinek jusson, de a maszkviseléstől időnként eltekintenek, mert úgy nem lehet szaladni, hogy a diák korlátozva legyen a normális légzésben – részletezte Jakab-Benke Hajnalka.

A munkavállaló szülők nagy áldozatot hoznak azért, hogy gyermekeik az online oktatás alatt is haladjanak, sokan felváltva dolgoznak és maradnak otthon gyermekeikkel. A sepsiszentgyörgyi Kicsi Kinga és férje ugyanezt teszi valahányszor gyermekeik távoktatásra kényszerülnek. Az anyuka lapunknak elmondta, fiúk harmadikos a Református Kollégiumban, az online oktatás alatt nagyon követték, hogy semmiben ne maradjon le, óvodás kishúgának ilyenkor nem adtak külön feladatokat, bár az óvó néni elküldte, hogy adott héten mi a téma. Amellett, hogy szülőként nehezen szervezik meg a család életét az online oktatás alatt, nagyon fontosnak tartják, hogy gyermekeik naponta közösségbe járjanak, ezért örvendenek nagyon a jelenléti oktatásnak – mondta az édesanya.

Bár a jelenléti oktatás feltételei tegnaptól hivatalosan nem változtak, az oktatási minisztérium ugyanis nem részletezte külön szabályzóban, hogy a pénzügyi központok alkalmazottjainak átoltottsága helyett az egyes oktatási egységek munkavállalóinak átoltottsági arányát lehet feltételként szabni, a megyei tanfelügyelőségek és a tanintézmények utóbbi mutatót vették alapul a hétfői kezdéshez. Ennek is köszönhető, hogy Háromszéken megnövekedett a jelenléti oktatásban részt vevő óvodások és diákok, valamint pedagógusok száma.

A rétyi Antos János Általános Iskola is ennek köszönhetően nyithatta meg kapuit tegnap, míg az ide tartozó rétyi és egerpataki óvodában, a bitai és egerpataki elemi iskolában továbbra is távoktatásban tanítanak. Lapunk érdeklődésére Már Orsolya igazgató elmondta, bár van elegendő digitális eszközük az online oktatáshoz, nem mindig sikerült minden tanulót bevonni a tanórákba, vagy azért, mert nem voltak otthon szüleik, akik segítsenek, vagy azért, mert nem volt megfelelő az internetkapcsolat, ezért is örvendenek nagyon annak, hogy visszatérhettek a tantermekbe. Egyelőre csak a központi iskola száz elemis és nyolcvan V–VIII. osztályos diákját érinti a korlátozás feloldása, valamint huszonhárom pedagógust és kisegítőt, a többi alegységben olyan alacsony az alkalmazottak átoltottsága, hogy a jövő hétre sem reméli az igazgató, hogy változna a helyzet. Jó volt látni, hogy tegnap megtelt élettel az iskola, bárcsak így maradhatna és minden rétyi gyermek minden reggel elindulhatna az óvoda és iskola felé, bárcsak minden gyermeknek becsengethetnének – zárta gondolatait Már Orsolya.