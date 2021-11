Magyarok állami intézményekben

Weinbergert az RMDSZ javasolta erre a tisztségre. Az intézményt egyébként a kormányzó liberálisok által javasolt Liviu Jicman fogja vezetni elnökként, Weinberger mellett lesz egy második alelnök is, ezt a tisztséget a szociáldemokraták által javasolt Mirel Taloș fogja betölteni. Az intézményt egy 14 tagú tanács vezeti, a testület felét a parlamenti pártok által javasolt személyek töltik be, az RMDSZ Demeter András István kulturális államtitkárt javasolta a grémiumba. A parlament két házának együttes ülése ugyancsak hétfőn megválasztotta a közszolgálati televízió és rádió új vezetőségét is. Az RMDSZ Nagy-Debreczeni Hajnalkát javasolta a közszolgálati televízió igazgatótanácsába, ő az előző mandátumban is betöltötte ezt a funkciót. A rádió igazgatótanácsába a szövetség Bodoczi Annamáriát nevesítette.