A Szociáldemokrata Párt (PSD) már eldöntötte, hogy támogatja azt a javaslatot, hogy a koalíciós partnerek jelöltjei felváltva töltsék be a kormányfői tisztséget, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezető testületei azonban még nem adták hozzájárulásukat a miniszterelnöki tisztségre vonatkozó javaslathoz, de mivel az ötlet Florin Cîțu pártelnöktől származik, nagy valószínűséggel nem gördítenek majd akadályt a megegyezés elé. A vita leginkább azon folyik, melyik párt adhassa elsőként a miniszterelnököt.

Kelemen Hunor szerint ezen a héten sem iktatják be a kormányt. Fotó: RMDSZ

A PNL, a PSD, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek frakciójának tegnapi tárgyalásai után tartott sajtótájékoztatóján Marcel Ciolacu, a szociáldemokraták elnöke elmondta, támogatják, hogy a koalíciós partnerek egymást váltva adják a miniszterelnököt. Hozzátette, pártja arra vár, hogy a PNL is döntsön erről a javaslatról. Ha pedig a liberálisok is meghozzák a döntésüket, akkor tárgyalni fognak a további lépésekről. „Mindenesetre úgy vélem, hogy koalíciós tárgyalásokon elsődlegesen a pártok parlamenti súlyát kell figyelembe venni... A PSD kész minden tárgyalási lehetőséget kimeríteni annak érdekében, hogy kilendüljünk a holtpontról” – jelentette ki a politikus.

Arra a kérdésre, hogy ebben a felállásban a PNL kapja-e meg elsőként a miniszterelnöki tisztséget, Marcel Ciolacu azt válaszolta: a liberálisoknak előbb el kell fogadniuk a vonatkozó javaslatot. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem változtatott azon az álláspontján, miszerint nem tudja elfogadni miniszterelnöknek Florin Cîţut, a PNL elnökét. A PSD elnöke kijelentette: továbbra is bízik abban, hogy a hét végéig sikerül beiktatni a kormányt.

Rareş Bogdan, a liberálisok első alelnöke tegnap azt mondta, a PNL és a PSD vezetői közötti tárgyalásokon nem volt szó arról, hogy a PNL átengedné a szociáldemokratáknak a kormányfői tisztséget. A miniszterelnöki funkció rotációs alapú betöltésének lehetőségét még meg sem vitatta a PNL országos politikai bürója, márpedig a testületnek hozzájárulását kell adnia ehhez – magyarázta. Hozzátette, ha a politikai büró el is fogadja ezt a lehetőséget, kizártnak tartja, hogy előbb a PSD jelöltje töltse be a tisztséget. Rareş Bogdan szerint a rotációs alapú miniszterelnöki rendszerről még Klaus Iohannis államfővel is egyeztetniük kell a koalíciós tárgyalásokat folytató alakulatoknak, hiszen az alkotmány szerint az elnöknek kell miniszterelnök-jelöltet nevesítenie.

Az elsőség kérdésében hasonló álláspontot hangoztatott Lucian Bode, a PNL első alelnöke is, aki szerint a liberálisok végrehajtó bizottsága kedd esti ülésén elemzi a miniszterelnökök „vetésforgójára” vonatkozó javaslatot. „Ha lesz is döntés erről, szerintem a PNL jogosult arra, hogy a jelöltje kapja meg elsőként a tisztséget” – jelentette ki a politikus.

Lucian Bode emlékeztetett arra, hogy a PNL országos tanácsának korábbi határozata értelmében a párt elnöke egyben a miniszterelnök-jelölt is, ezért nem zárható ki, hogy Florin Cîţu újra miniszterelnök legyen. Elképzelhetőnek nevezte, hogy a kedd esti ülésén a végrehajtó bizottság a kormányfőjelöltre is tegyen javaslatot, amit az országos politikai bürónak kell jóváhagynia.

Nyilatkozott a kérdésben Florin Cîțu is. A PNL elnöke nem látja értelmét annak, hogy a koalíciós partnerek külön-külön jelöltet javasoljanak a kormányfői tisztségre. Közölte: a PNL-nek és a PSD-nek meg kell egyeznie egy közös kormányfőjelöltben. Hozzátette, hogy a három párt tegnapi tárgyalásain a kormányprogramról egyeztettek, és nem esett szó a miniszterelnök-jelöltről.

A tegnapi hárompárti tárgyalásról Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is nyilatkozott, aki szerint a nagykoalíciós kormány csak akkor lesz működőképes, ha valamelyik pártelnök lesz a miniszterelnök, a másik két párt elnöke pedig miniszterelnök-helyettesi tisztséget vállal a kormányban. „A rotációs elvet többnyire elfogadhatónak tartják, viszont nagy a gyúródás, hogy ki ugrik fel elsőként a ringlispílre” – fogalmazott Kelemen Hunor. Arra a kérdésre, hogy ebben a „vetésforgóban” az RMDSZ is részt venne-e, Kelemen Hunor azt mondta: ez így lenne elvszerű, de tisztában van azzal, hogy egy magyar nemzetiségű kormányfő kinevezését sokan előítéletekkel fogadnák Romániában, az RMDSZ pedig a legkisebb pártként nem támasztott olyan feltételt, hogy csak akkor vesz részt a koalícióban, ha ő adhatja a miniszterelnököt.

Az RMDSZ elnöke beszámolt arról, hogy nehezen haladnak az egy hete kezdődött kormányalakítási tárgyalások. Eddig a közös kormányprogram kialakításán dolgoztak, de ezt sem sikerült még lezárni, mert komoly szemléletbeli különbségek vannak a pártok között. Egyebek között az adópolitikáról, a szociális juttatásokról folyik a vita. Abban egyetértenek, hogy a törvény által előírtnál jelentősebb nyugdíjemelésre van szükség, de további költségvetési elemzéseket kell végezni, hogy megállapodhassanak ennek mértékéről. Az RMDSZ a kisnyugdíjasokat akarja védeni oly módon, hogy járandóságukat legalább az infláció mértékével emeljék, a gyermeknevelési támogatás terén pedig új – adókedvezményekre épülő – megközelítést javasolt.

Az RMDSZ elnöke szerint az országnak sürgősen teljes jogkörű kormányra van szüksége, amely költségvetés-kiigazítást hajthat végre, kidolgozza és a parlament elé terjeszti a jövő évi büdzsé tervezetét, de félő, hogy az egyeztetések további elhúzódása most már nem az álláspontok közeledéséhez, hanem a „repedések” elmélyüléséhez vezet. A megoldatlan problémák és feszültségek miatt Kelemen Hunor kizártnak tartja, hogy – az eredeti célkitűzéseknek megfelelően – még ezen a héten a parlament elé terjesszék az új kormány programját és névsorát: erre az RMDSZ elnöke szerint jövő hét elején kerülhet sor.