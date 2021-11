Egy év múlva repülhetünk Brassóból

Ha minden jól megy, 2022 novemberében beindulhat a vidombáki repülőtér – közölte Alexandru Anghel, a Brassó megyei tanács projektfelelőse: a munkálatok 70–80 százalékban elkészültek, jövő év elején befejeződnek, utána a műszaki tesztek következnek és a személyzet alkalmazása – írja a Rador hírügynökségre hivatkozva a G4Media. A fejleményekről több légitársaság is rendszeresen érdeklődik.

A repülőtérnek már minden eleme megépült, a fényjelző rendszer is, amelynek működésbe helyezéséhez nemsokára megkezdik a próbákat. Előrehaladott állapotban vannak a Brassóból a reptérre vezető vasútvonal munkálatai is, és építik a megyei úttal való összeköttetést, a vasútállomás előtti parkolót, valamint a létesítményt kiszolgáló mellékutakat – közölte Anghel, aki szerint 2022 elején ezeket mind befejezik. Közben egyéb is történik: még ezen a héten aláírják a légtér és a repülési szabályozás megtervezésére vonatkozó szerződést, következik az irányítótorony és a navigációs berendezések dokumentációjának értékelése, a szerződés aláírása és végrehajtása. A repülőtér megnyitását 2022 november elsejére tervezik, mondta még, és hozzátette: Romániában 50 éve nem épült új repülőtér, a vidombáki az egyetlen ilyen, nulláról indított beruházás.